La Municipalidad ultima detalles en la puesta en valor de la Plaza de los Olivos

Con un criterio de optimización de recursos y de respeto al patrimonio barrial, se recuperan senderos, se instalan nuevos juegos y se sectorizan áreas para ferias y descanso. La obra fue realizada con fondos 100% paranaenses, está en su etapa final.
La Municipalidad de Paraná lleva adelante una intervención integral en la Plaza de los Olivos, ubicada en calle 1º de Mayo y Los Jacarandáes del barrio San Agustín.
La idea de recuperar este espacio público apunta al disfrute de los vecinos, optimizando los recursos y respetando la historia del lugar. Las tareas incluyen la renovación de veredas, la instalación de nuevo mobiliario infantil y la creación de sectores específicos para distintos usos comunitarios.
“La obra forma parte de una política estratégica de la intendenta Rosario Romero para la recuperación de los espacios públicos, pensada para proyectar una mejor calidad de vida a chicos y adultos. Esta manera de recuperar espacios también está pensada para generar nuevos lugares de esparcimiento y sociabilidad, como en el caso de plaza Borges", destacó el Jefe de Gabinete, Santiago Halle.
Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, destacó el trabajo mancomunado con los vecinos y, a su vez, la mano de obra municipal que interviene en los espacios públicos.
“Este tipo de obras se hacen con fondos 100% paranaenses y con mano de obra municipal. Hacen a la convivencia ciudadana y a recuperar los espacios para los vecinos que ellos propusieron, en este caso, renovar esta plaza con nuevos senderos, juegos para los más chicos, parquizado y mayor iluminación con tecnología LED”, señaló.
Recuperación de veredas
Uno de los trabajos centrales consiste en el reciclado y reconstrucción de los senderos peatonales, donde se procede al levantamiento de los tramos más deteriorados, realizando la nivelación correspondiente para la colocación del nuevo piso. En simultáneo, se restauran las partes que se encontraban en buen estado, conservando así la infraestructura sana y evitando gastos innecesarios, garantizando una circulación segura en todo el perímetro.
Sectores de esparcimiento y ferias
Por otra parte, la intervención permite sectorizar la plaza para mejorar la convivencia entre los vecinos. En relación al área infantil, se renuevan los juegos recreativos e instalan nuevos, todos ubicados en un sector específico para mayor seguridad de los niños. Además, se creó una zona de descanso y esparcimiento pensada para adultos mayores, equipada con mobiliario adecuado.