La casita San Roque se renovó para recibir a las madres que acompañan a sus hijos

El Hospital Materno Infantil San Roque vivió un día especial con la reinauguración del sector de camas de la casita, un espacio destinado a brindar comodidad y acompañamiento a madres que deben permanecer junto a sus hijos internados por períodos prolongados.
Griselda Figueroa, presidenta de la cooperadora del hospital, explicó que “reinauguramos la casita porque la refaccionamos desde cero: impermeabilización de techos, pintura de paredes, pisos nuevos. Hoy cuenta con 10 camas equipadas con colchones, almohadas, sábanas, frazadas y juegos de toallones para las mamás”.
Confort y servicios para las familias
Además del sector de dormitorios, se reacondicionó la cocina con nuevos electrodomésticos, comedor completo y guardarropas. Los baños también fueron refaccionados y se instalaron mamparas y dispensers. “Queremos que las mamás tengan un lugar donde descansar, darse una ducha y sentirse cómodas en momentos difíciles”, remarcó Figueroa.
La dirigente destacó que “hay mamás que están internadas con sus niños durante meses; aquí tienen un espacio para recostarse o esperar los resultados de estudios sin necesidad de regresar a sus localidades”.
Un esfuerzo compartido con la comunidad
La presidenta de la cooperadora subrayó que las mejoras fueron posibles gracias al respaldo social. “Agradecemos a los socios benefactores y a quienes participan de la campaña de bonos, porque con ese apoyo llegamos a estos objetivos. También recibimos donaciones a través de nuestra página web www.cooperadorasanroque.org.ar”.
Finalmente, resaltó que “toda mamá que atraviesa esa puerta sabe que no está sola, que está acompañada por la comunidad y la institución, que siempre piensan en brindar la mejor calidad de atención”.