La casita San Roque se renovó para recibir a las madres que acompañan a sus hijos

La cooperadora del Hospital Materno Infantil San Roque reinauguró el sector de camas de la casita, un espacio para madres del interior que acompañan a sus hijos internados. Griselda Figueroa destacó a Elonce que la obra fue posible gracias al aporte de la comunidad.

4 de Septiembre de 2025
Casita San Roque
Casita San Roque

El Hospital Materno Infantil San Roque vivió un día especial con la reinauguración del sector de camas de la casita, un espacio destinado a brindar comodidad y acompañamiento a madres que deben permanecer junto a sus hijos internados por períodos prolongados.

 

Griselda Figueroa, presidenta de la cooperadora del hospital, explicó que “reinauguramos la casita porque la refaccionamos desde cero: impermeabilización de techos, pintura de paredes, pisos nuevos. Hoy cuenta con 10 camas equipadas con colchones, almohadas, sábanas, frazadas y juegos de toallones para las mamás”.

 

Confort y servicios para las familias

Además del sector de dormitorios, se reacondicionó la cocina con nuevos electrodomésticos, comedor completo y guardarropas. Los baños también fueron refaccionados y se instalaron mamparas y dispensers. “Queremos que las mamás tengan un lugar donde descansar, darse una ducha y sentirse cómodas en momentos difíciles”, remarcó Figueroa.

La dirigente destacó que “hay mamás que están internadas con sus niños durante meses; aquí tienen un espacio para recostarse o esperar los resultados de estudios sin necesidad de regresar a sus localidades”.

 

Un esfuerzo compartido con la comunidad

La presidenta de la cooperadora subrayó que las mejoras fueron posibles gracias al respaldo social. “Agradecemos a los socios benefactores y a quienes participan de la campaña de bonos, porque con ese apoyo llegamos a estos objetivos. También recibimos donaciones a través de nuestra página web www.cooperadorasanroque.org.ar”.

Finalmente, resaltó que “toda mamá que atraviesa esa puerta sabe que no está sola, que está acompañada por la comunidad y la institución, que siempre piensan en brindar la mejor calidad de atención”.

Temas:

San Roque Hospital
