Invitan a recorrer la Muestra de Malvinas en Sala Mayo: propuestas y horarios

La muestra “Malvinas no olvidar”, en Sala Mayo, está abierta al público desde este miércoles 26 y hasta el sábado 29, de 9 a 19, con entrada libre y gratuita.

“Hay artículos históricos, una muestra de arte y espacios de charlas audiovisuales a cargo de un veterano de Malvinas”, contó a Elonce una de las organizadoras e hija de veteranos Laura Costa. “Es muy emotivo todo lo que vivimos, son días intensos para todos, y los hijos nos sumamos a colaborar en las actividades para acompañar a nuestros padres y todo lo que se brinda a través del Centro Municipal de Veteranos de Malvinas”, completó.

“Pintar Malvinas”, una muestra de arte

Por su parte, el pintor y veterano de Malvinas, Raúl Martínez, agradeció la invitación “para mostrar la historia de Malvinas a desde el primer avistaje, en 1520, en adelante”. “Para pintar Malvinas, busqué una cronología y ya pinté más de 40 cuadros”, contó.

“La muestra es muy educativa porque cada cuadrito tiene una pequeña historia, la que se va hilvanando con el anterior”, indicó.

“Pintar Malvinas”, una muestra de arte (foto Elonce)

En relación a su historia personal, Martínez contó que fue a Malvinas como mecánico de Pucará. “Caí herido el 29 de mayo en Puerto Argentino, cuando los ingleses estaban a 11 kilómetros, y el 2 de junio fui replegado en una camilla. La pintura sirvió a mi recuperación psicológica porque tiempo después fue un cable a tierra y hasta el día de hoy me sirve de mucho”, reconoció.

“Malvinas es todo porque, al principio, cuando llegué, cuando me iba a dormir, mi mente se iba para allá; y ahora tengo un viaje esporádico cada tanto. Malvinas es todo el año”, sentenció.

En la oportunidad, reveló que pensó en regresar a Malvinas junto a sus hijos, pero lamentó: “Me impedía sacar un pasaporte para viajar a un lugar que es nuestro”.

Exhibición de repuestos de aviones Pucará

El veterano de guerra, quien fue mecánico electricista hidráulico de los aviones Pucará, Rubén Darío Ramos, contó a Elonce cómo fue su paso por Malvinas, durante 55 días; y qué significó para él la gesta en las islas,

Invitan a recorrer la Muestra de Malvinas en Sala Mayo (foto Elonce)

“Cuando desplegamos a Puerto Argentino, desde la III Brigada Área con asiento en Reconquista, lo hicimos con cuatro aviones y después fue aumentando la dotación hasta llegar a los 18. En total, a Malvinas fueron 24, de los cuales, destruyeron 22 y dos quedaron totalmente aptos para vuelo, pero se los llevaron los ingleses como trofeo de guerra”, repasó.

Ramos contó que llegó a las islas el 7 de abril sin saber, a sus 26 años, que iba a la guerra. “En el vuelo nos informaron que Malvinas había sido recuperada por las Fuerzas Armadas Argentinas y que nosotros íbamos a prestar servicio”, repasó al dar cuenta que, al aterrizar, su alrededor era “frío, llovizna y neblina”. “Y regresar, el 2 de junio, fue una odisea”, completó.

Ramos exhibe repuestos de aviones a los que considera “trofeos de guerra”. “Los mantuve ocultos hasta hace cinco años atrás, porque no me animaba a mostrarlos a la gente por temor a que me lo quiten porque para mí eran recuerdos muy importantes; y es la primera vez que me presto a esta exposición”, destacó.

“Malvinas es todo el año”, sentenció el veterano de 70 años. Y, en sentido, bregó con continuar con el legado malvinero. “Solo conocía a Malvinas en los libros de historia y ahora es un sentimiento tan grande que cuando veo algo de Malvinas, me emociono muchísimo. El museo es mi lugar de reflexión y desahogo, donde constantemente estoy cambiando de lugar los elementos porque quiero que la gente entienda lo importante que es Malvinas para nosotros”, destacó.

Una Gesta, contada en 30 minutos

Ricardo Álvarez, veterano de la II Brigada Aérea de Paraná, repasó en qué consiste el museo itinerante, para que el también fueron convocados representantes de las fuerzas armadas que participaron en el conflicto, además de integrantes de las fuerzas de seguridad. “Los chicos vienen con inquietudes y si, por ejemplo, uno quiere ser piloto de Fuerza Aérea, acá está el stand con folletos informativos y, a través de la charla, sepa cuáles fueron nuestras vivencias, no personales, pero si un contexto general de lo que fue Malvinas”, argumentó.

Raúl Martínez, Rubén Darío Ramos y Ricardo Álvarez (foto Elonce)

“Nuestro objetivo es brindar conocimiento sobre el cómo y el por qué llegamos a la guerra; en un video de 30 minutos explicamos cómo fue el desembarco en las islas y cómo se desarrolló un pedacito de la guerra”, indicó Álvarez.

Y continuó: “En la guerra murieron 632 veteranos de guerra y 17 más en el continente; pero cuando volvimos, por la desmalvinización y el querer olvidarse de la guerra, ya suman 1.200 veteranos de guerra suicidados”. “Murieron más acá que en la guerra”, recalcó.

Para Álvarez, la visita a la muestra de “Malvinas no olvidar” “es una caricia al alma y poder nuestras vivencias, es un honor”. “Malvinas es un sentimiento que se lleva muy profundo en el corazón y fuego que corre en el corazón”, valoró.

Invitan a recorrer la Muestra de Malvinas en Sala Mayo: propuestas y horarios

Sobre la Semana de Malvinas

En relación a las actividades previstas, el 1º de abril, por la mañana, en el cementerio municipal se hará un homenaje y entrega de ofrendas florales a los Caídos en Malvinas. Y a las 20, la Marcha de las Antorchas concentrará en la Catedral Metropolitana y finalizará en el Monumento a Malvinas, ubicado en Parque Urquiza, donde se dará inicio a la Vigilia.

Para el 2 de abril, en tanto, para la mañana está previsto el izamiento del pabellón nacional; por la tarde, la Maratón “Malvinas No Olvidar”; y para la noche la gala con entrada libre y gratuita en Teatro 3 de Febrero con la presentación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.