Guardaparques explicó por qué dos zorritos fueron vistos en la zona sur de Paraná

Dos zorritos fueron avistados en calle Paracao, en la zona sur de la ciudad de Paraná, un fenómeno que, según especialistas, se vuelve cada vez más frecuente.

Elías Sigura, guardaparques del Islote Curupí, explicó a Elonce los motivos detrás de esta aparición y ofreció recomendaciones para preservar a los animales silvestres en zonas urbanas.

Aparecieron dos zorritos en la zona sur de Paraná: qué recomendó un guardaparques

"Que aparezca un zorrito, tener una de estas observaciones cercanas a las ciudades, nos habla y nos dice o nos llama la atención de qué está sucediendo". Según explicó, los zorros son animales que "tienen mucha plasticidad para adaptarse a estos ambientes que están antropizados", por lo que su presencia cerca de áreas pobladas no resulta extraña. Sucede que son de hábitos nocturnos “y escurridizos y cuando van ganando confianza se dejan ver”.

La fauna se adapta, pero necesita cuidado

El guardaparques remarcó que, aunque estos animales puedan adaptarse, no se deben modificar sus hábitos naturales. "Muchas veces para verlos, la gente les da de comer o pone cebos, lo cual no se recomienda hacer porque hay enfermedades que podemos transmitirles con nuestros alimentos", advirtió.

Sobre el rol ecológico de los zorros, Sigura aclaró que "se comen todo lo que está podrido y cosas así, están limpiando el ecosistema", y destacó que su presencia aporta al equilibrio ambiental de la región.

Consultado sobre los cambios en el comportamiento de la fauna, el especialista señaló: "Nos está poniendo una alerta en qué condiciones están nuestros alrededores, nuestros montes, nuestros espacios verdes". La transformación de estos ambientes naturales en zonas urbanizadas es uno de los principales factores que impulsa a los animales a acercarse a las ciudades.

Recomendaciones para los vecinos

El guardaparques pidió a los ciudadanos que respeten a los animales silvestres que se acerquen a los barrios. "No largarle los perros para que los espanten o algo, porque están siendo acorralados estos animalitos", recomendó. También llamó a no espantarlos ni agredirlos, recordando que "no están haciendo ningún mal a nuestra ciudad, solamente están habitando junto con nosotros también".

Finalmente, Sigura resaltó la importancia de cuidar los espacios verdes urbanos para preservar la biodiversidad: "Si cuidamos eso, ya la fauna se va a ir albergando en esos lugares". Elonce.com