Gloria organiza una rifa solidaria para poder operarse en el hospital San Martín

Gloria Rossi, una vecina de Paraná que atraviesa una difícil situación de salud, lanzó una rifa solidaria con el objetivo de reunir fondos para costear una cirugía de columna que, según indicó su médico, es urgente. La obra social no le reconoce el total del costo, y ella no puede afrontar lo que resta.

"Según el médico, es urgente. La mutual no me la reconoce completa, tengo que abonar algo, y ese algo no está a mi alcance", expresó Gloria en diálogo con Elonce. “Ya con solo saber que es una cirugía de columna, una sabe que no es algo sencillo ni barato”, añadió.

Realiza una rifa solidaria para una cirugía de columna

La mujer explicó que sufre un cuadro que le provoca intensos dolores en las piernas y le impide caminar con normalidad. “Camino muy poquito porque me atacan las piernas, me agito. Por el mismo dolor no puedo caminar más de una cuadra”, relató.

Rossi es afiliada al IOSPER, pero manifestó que el organismo solo cubre entre el 60 y el 70 por ciento del procedimiento. “Lo demás tengo que cubrirlo yo. Me dicen que puedo sacar un crédito a través de la mutual, pero sea crédito o lo que sea, tengo que pagar, y no tengo”, lamentó.

Además, indicó que el Hospital San Martín se encargará de realizar los estudios prequirúrgicos como análisis y electrocardiogramas, pero el resto corre por su cuenta. La intervención fue programada por IOSPER para el 30 de mayo, aunque el médico solicitó adelantarla por la urgencia del caso.

Una rifa para poder operarse

Con la ayuda de vecinos, farmacias y comerciantes de la zona, Gloria organizó una rifa con 1.000 números. “La organicé comentando con una farmacia de acá cerca, ellos colaboraron, una vecina donó unos premios, otros los compré yo. Dos números cuestan 4.000 pesos, hay premios variados”, explicó.

Quienes deseen colaborar, pueden comunicarse al teléfono 343 5405252. “Si no pueden colaborar con la rifa, así sean 100 pesos, 500 o 1.000, para mí es un montón. Desde ya, le agradezco de corazón a todos”, expresó emocionada.

Gloria es viuda y aseguró que tampoco ha podido cobrar un seguro de vida correspondiente a su hija fallecida. Elonce.com