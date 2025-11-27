Falleció el Padre Luis Jacob, ex rector del Seminario de Paraná

Desde el Arzobispado confirmaron que el sacerdote falleció este jueves. Será velado en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad y luego trasladado al Cementerio Sacerdotal del Seminario.
El Padre Luis Alberto Jacob falleció en la madrugada de este jueves 27 de noviembre, a los 83 años. Sus restos serán velados desde las 9 en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, mientras que la misa exequial se celebrará a las 16. Posteriormente, se realizará el traslado al Cementerio Sacerdotal del Seminario.
Trayectoria y formación
Jacob nació el 16 de julio de 1941 en Bovril y fue ordenado sacerdote el 5 de marzo de 1966 en Paraná. En septiembre de 1998 recibió el título de Prelado de Honor de Su Santidad. Desde marzo de 2021 residía en el Hogar de Sacerdotes Ancianos “Jesús Buen Pastor”.
A lo largo de casi seis décadas de ministerio, desempeñó múltiples responsabilidades formativas y pastorales. En 1966 fue designado prefecto de Disciplina del Seminario Arquidiocesano y comenzó su labor como vicario parroquial en Santa Rosa de Lima, Villaguay, donde permaneció hasta 1971.
Servicio pastoral en diversas comunidades
Entre 1971 y 1979 se desempeñó como vicario parroquial en Nuestra Señora del Carmen, Nogoyá. Luego, entre 1979 y 1985, fue párroco del Sagrado Corazón de Jesús en Paraná. Simultáneamente, a partir de 1983 y hasta 1998, cumplió funciones como vicario general de la Arquidiócesis.
En 1985 asumió como vice-rector del Seminario Arquidiocesano, y entre 1986 y 1992 ejerció como rector. También brindó acompañamiento a organismos laicales, como la Junta Arquidiocesana y el Consejo de Mujeres de Acción Católica, además de la Liga de Padres de Familia y la Liga de Madres de Familia.
Últimos años de servicio
Desde 2001 integró el Colegio de Consultores y el Consejo Presbiteral. Entre 1992 y 2004 fue párroco de Nuestra Señora del Carmen en Nogoyá, con continuidad en la función hasta julio de 2004. Luego, entre 2004 y 2011, estuvo al frente de la parroquia Santa Rosa de Lima en Villaguay, siendo además decano titular del Decanato Villaguay en 2005 y 2010.
En 2011 asumió como administrador parroquial de Nuestra Señora de la Piedad y, más tarde, fue párroco hasta marzo de 2017. Desde ese año residía en la Parroquia San Miguel Arcángel de Paraná.
El presbítero Jacob, fue uno de los tantos sacerdotes que brindó su testimonio en el juicio contra el cura Justo José Ilarraz, por promoción a la corrupción agravada de menores en el Seminario de Paraná, hechos que habrían ocurrido entre 1985 y 1993. En ese momento, el ex rector del Seminario dijo que nunca supo nada de los abusos.