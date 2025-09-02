 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Evacuaron la Secretaría de la Mujer por un principio de incendio

Trabajadoras de la Secretaría de la Mujer de Paraná fueron evacuadas tras un principio de incendio en una oficina. Bomberos Zapadores confirmaron que el origen fue un cortocircuito en la instalación eléctrica. No hubo personas afectadas, informó Elonce.

2 de Septiembre de 2025
Un principio de incendio se registró este martes por la mañana en la Secretaría de la Mujer, ubicada en calle Alameda de la Federación al 600 de Paraná. La situación obligó a evacuar el edificio donde prestan funciones mayormente trabajadoras de la dependencia provincial.

De acuerdo a los primeros testimonios, las llamas se originaron en una de las oficinas, aparentemente por un cortocircuito en una luminaria. Ante la presencia de humo y llamas, las trabajadoras actuaron rápidamente con matafuegos para contener el siniestro y se dispuso la evacuación preventiva del lugar.

Intervención de Bomberos y Policía

El subcomisario Matías Villarreal, jefe de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, informó a Elonce que “alrededor de las 7:30 tomamos conocimiento de un principio de incendio en una oficina de la provincia, por lo que se comisionaron dos unidades al lugar. En primera instancia constatamos que las empleadas habían sofocado el fuego, dejándolo extinto, y se procedió a la evacuación del edificio”.

El funcionario destacó que “gracias al rápido accionar de las mujeres empleadas el incendio se pudo circunscribir en un portalámparas”.

Matías Villarreal, jefe de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos

Causas del siniestro

Posteriormente, se realizó la inspección para establecer el origen del siniestro. Villarreal detalló que el fuego “se originó en una caja de derivación de la instalación eléctrica que alimentaba una lámpara. La alta demanda de elementos eléctricos y la cantidad de consumo repercute siempre en algún elemento que está mal empalmado o con un falso contacto”.

