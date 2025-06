Estudiantes del Profesorado de Teatro se movilizarán para exigir mejoras en la carrera

Estudiantes del Profesorado de Teatro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), sede Paraná, se movilizarán este jueves por la tarde para exigir respuestas a diversas problemáticas que, aseguran, afectan gravemente su formación académica.

La concentración será a las 16 frente a la Escuela de Música, donde se dictan cátedras específicas de la carrera, y desde allí marcharán hasta la Escuela Normal, otro de los espacios donde se cursan materias comunes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS).

La convocatoria fue impulsada por estudiantes autoconvocados, tras haber enviado una nota al decano Daniel Richar el pasado 20 de mayo sin obtener respuesta. “Frente a la ausencia de respuestas institucionales, presentamos un reclamo más urgente y estructural: exigimos la creación inmediata de un Consejo de Carrera exclusivo para el Profesorado de Teatro”, indicaron en el texto entregado por mesa de entradas.

Reclamos por representación y condiciones docentes

Uno de los puntos centrales del reclamo es la creación de un espacio de representación específico. Actualmente, el Consejo de Carrera agrupa al menos cinco carreras, lo que, según los estudiantes, “imposibilita la especificidad de las acciones y decisiones a tomar por parte de los miembros”.

“La ausencia de un consejo activo y específico para el Profesorado de Teatro genera un vacío en la representación y dificulta la atención adecuada a los asuntos particulares que atraviesan nuestra formación”, manifestaron.

Además, detallaron una serie de problemas vinculados a la falta de docentes en materias claves como Vocal 2 y Seminario de objetos, así como la irregularidad en el dictado de Vocal 3, que se ofrece sólo cada 15 días. También denunciaron que la mayoría del plantel docente de las áreas Escénica e Histórico-Cultural no está designado por concursos públicos, sino por resoluciones internas.

Antecedentes y advertencias

En su carta, los estudiantes recordaron que hace un año la sede del Profesorado de Teatro de Gualeguaychú atravesó una situación similar, que finalmente se resolvió con la designación de una coordinadora y la restitución de cátedras. Usaron ese antecedente como ejemplo para demostrar que la organización académica solicitada “es viable y necesaria”.

“Exigimos que se deje de compartir el Consejo con carreras como Música, Canto o Instrumentos. Aunque pertenecemos al mismo campo disciplinar, nuestras trayectorias y problemáticas requieren espacios propios de discusión y toma de decisiones”, argumentaron.

El documento también aclara que, de no recibir una respuesta formal en un plazo de 72 horas desde la presentación de la nota, se continuarán con acciones de visibilización y nuevas medidas de movilización.

La manifestación prevista para este jueves busca visibilizar una situación que, según los estudiantes, se arrastra desde hace tiempo y no ha sido atendida con seriedad. “Las problemáticas no son nuevas, pero ya no podemos seguir esperando. Nuestra carrera necesita atención y gestión concreta”, sostuvieron. (APFD)