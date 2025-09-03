Este viernes festejarán el Día del Niño en barrio El Perejil

REDACCIÓN ELONCE
El Día del Niño se festejará este viernes 5 de septiembre, desde las 15, en Av. Ejército y Crausaz, en barrio El Perejil, de Paraná.
Gustavo De Santiago, organizador, comentó a Elonce que “es el festejo que se suspendió el 31 de agosto por la lluvia. Tenemos un predio maravilloso e invitamos a todos los chicos a que vengan a jugar a la pelota”.
Dijo que “pusimos en condiciones todo, colocamos arcos, conseguimos trofeos. Tenemos cuatro bicicletas para sortear, muchos juguetes, torta de cumpleaños, cucuruchos de papas fritas, chocolate y demás”. Elonce.com