Equipo nacional de sóftbol consiguió donaciones para Bahía Blanca

Se produjo la partida de las donaciones conseguidas por el equipo nacional de sóftbol para la ciudad de Bahía Blanca, que semanas atrás fue severamente afectada por la caída de más de 300 milímetros.

Colchones, artículos de limpieza e higiene personal, alimentos, ropa y hasta agua fueron algunas de las donaciones que se consiguieron gracias a la solidaridad de los paranaenses.

Foto: Elonce

¿Qué habían dicho días atrás?

Juan Zara, que vive en Paraná, forma parte del seleccionado y es oriundo de Bahía Blanca, relató lo ocurrido con sus familiares ante Elonce: “Fue tremendo, me comuniqué cuando esto sucedió y enseguida se quedó sin señal. Empezó a llover a las cuatro de la mañana y estuvieron hasta las nueve. Fueron 300 milímetros y ahí perdimos la señal".

"Por suerte, a mi familia no le tocó nada más grave que un poco de agua dentro de la casa, que la pudieron sacar. No tuvieron grandes pérdidas”, comentó sobre sus seres queridos, aunque contó que compañeros sufrieron el temporal: “Hubo chicos, sobre todo de la selección Sub 23 que tuvieron pérdida completa de la casa. Por eso comenzó el grupo a hacer una iniciativa para poder ayudarlos”.

“La idea es comprar un número o llevar un alimento no perecedero o lo que sea. Algo que sirva. Los puntos son acá en el estadio mundialista, en el kiosco del Turquito Bebidas, en calle Almafuerte y en una empresa South de deporte, también ubicada en la misma dirección”, indicó el bahiense.

“Lavandina, un colchón, sillas o lo que sea, lo vamos a llevar a Bahía Blanca cuando llevemos estas cosas”, resaltó. También, el que quiera, puede aportar dinero a través del alias SOFTBOLXBAHIA.