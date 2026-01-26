Enersa realizó un operativo para eliminar conexiones clandestinas y regularizar el servicio en Puerto Sánchez

Enersa llevó adelante este lunes por la mañana un operativo en Puerto Sánchez con el objetivo de erradicar conexiones clandestinas y avanzar en la regularización del suministro eléctrico en ese sector de la capital entrerriana. El procedimiento incluyó tareas técnicas, relevamientos sociales y la adecuación de instalaciones domiciliarias para garantizar condiciones seguras.

Elonce recorrió la zona y dialogó con el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, quien explicó que el trabajo se viene desarrollando desde hace varios meses en conjunto con distintos organismos.

“Esto es un trabajo que venimos haciendo hace tiempo, no solo desde la empresa, sino también con el EPRE y la Municipalidad de Paraná, tratando de simplificar trámites para que los vecinos puedan acceder al servicio de manera formal”, señaló.

Regularización y seguridad

Según detalló, muchas familias no contaban con documentación que acreditara la tenencia del suelo, lo que dificultaba solicitar la conexión regular. A partir de gestiones conjuntas, se habilitó un mecanismo para certificar esa situación y permitir la instalación de pilares reglamentarios mediante electricistas matriculados.

“De esa manera pudieron pedir la habilitación y contar con energía de forma segura. También trabajamos con tarifa social y con pilares sociales para quienes lo necesitan”, indicó.

Trabajo de Enersa en Puerto Sánchez. Foto: Elonce.

Brupbacher aclaró que el foco principal no está puesto en la recaudación, sino en la prevención de riesgos. “Más que una cuestión económica, esto es una cuestión de seguridad. Una conexión precaria puede poner en peligro cualquier vida”, afirmó.

Riesgos de las conexiones irregulares

El titular de la distribuidora mencionó situaciones detectadas durante los relevamientos. “Hace unos días vimos un cable apoyado sobre una reja que la había electrificado. Eso puede generar un accidente grave”, ejemplificó.

También advirtió sobre la posibilidad de incendios. “En lugares con quinchos y construcciones de madera, un desperfecto puede provocar fuego. Gran parte de los incendios en la ciudad están vinculados a fallas eléctricas”, sostuvo.

Uriel Brupbacher, presidente de Enersa. Foto: Elonce.

El operativo incluyó la colocación de bajadas reglamentarias y disyuntores para cortar el suministro ante fallas.

Más intervenciones previstas

Desde Enersa adelantaron que este tipo de acciones se replican en otros barrios. “Ya llevamos 350 regularizaciones en Paraná y en otras zonas. En este caso lo mostramos por lo emblemático del lugar”, expresó Brupbacher.

Finalmente, invitó a los vecinos a acercarse a la empresa. “Tenemos trabajadores sociales y herramientas para acompañar cada situación. Regularizar es cuidar a la familia y también a los vecinos”, concluyó.