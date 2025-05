Emoción y orgullo en el desfile del 25 de Mayo: “La bandera la llevamos a todos lados”

Este domingo, la ciudad de Paraná vivió una jornada colmada de símbolos patrios, participación y emoción popular en el marco del 25 de Mayo. El tradicional desfile cívico-militar se llevó a cabo sobre la avenida Alameda de la Federación y reunió a cientos de vecinos que se acercaron para acompañar el paso de escuelas, fuerzas de seguridad, agrupaciones civiles y entidades locales.

Elonce dialogó con participantes del desfile y sus familias, quienes compartieron sus experiencias y destacaron el valor de este tipo de encuentros como expresión de identidad y pertenencia.

“Es un día especial, me gustó mucho desfilar”

Una de las niñas que desfiló por la escuela Bavio expresó con alegría:

“Se vivió muy lindo todo. Al principio estuve un poco nerviosa, pero se me pasó. Lo que más me gustó fue desfilar”, dijo, con una sonrisa aún presente. Al ser consultada por el significado de la jornada, no dudó: “A la bandera argentina la llevamos a todos lados. ¡Que viva la Patria!”.

Color, tradición y emoción marcaron el desfile del 25 de Mayo en Paraná

Su mamá, emocionada, compartió lo que significó para la familia:

“Es la primera vez que participa. Estamos muy emocionados. Hace años que no veníamos a un desfile tan lindo”, afirmó.

El papá de la niña, visiblemente conmovido, agregó:

“Soy malvinero y cada vez que veo estos desfiles me emociono muchísimo. Ver a mi hija con la bandera es algo que no voy a olvidar”.

Otra de las niñas presentes contó que su papá desfiló con la Policía Federal: “Es un orgullo todo lo que mi papá hace por la Patria, y acompañarlo me pone muy feliz”, expresó, visiblemente entusiasmada por la jornada.

El desfile fue acompañado por cientos de familias que se acercaron desde temprano con banderas, termos y escarapelas, en una clara muestra de compromiso con las fechas patrias. El paso de las distintas delegaciones fue seguido con aplausos y emoción por parte del público, que valoró el esfuerzo de quienes formaron parte del evento.

Paraná vivió así un 25 de Mayo lleno de sentido, donde la memoria histórica se abrazó con el presente a través de la participación colectiva y el orgullo de pertenecer a una Nación.