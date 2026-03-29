El mundo Scout despide a Dora Ortiz de Acosta, pionera de la rama femenina

El fallecimiento de Dora Ortiz de Acosta generó conmoción en la comunidad vinculada al movimiento Scout en Paraná. La docente y dirigente fue reconocida como una de las impulsoras de la rama femenina en la ciudad y dejó una extensa trayectoria en la formación de jóvenes dentro del scoutismo.

Desde distintos espacios ligados al movimiento, destacaron su rol como educadora y su compromiso sostenido a lo largo de décadas. Su participación se remonta a los inicios de la actividad en la década del 60, cuando comenzó a involucrarse en la Asociación de Guías Argentinas.

A lo largo de su recorrido, Dora Ortiz de Acosta ocupó funciones relevantes dentro de la estructura institucional, incluyendo responsabilidades a nivel nacional. Su labor estuvo marcada por la promoción de valores vinculados a la formación integral de niños y adolescentes.

Una vida dedicada a la educación y al movimiento

El vínculo de Dora Ortiz de Acosta con el movimiento Scout estuvo acompañado por su tarea docente, especialmente en el Colegio del Huerto, así como en distintos espacios de formación y recreación como el Parque Berduc.

Integrantes del Grupo Scout Justo José de Urquiza recordaron su paso como educadora y destacaron el impacto que tuvo en varias generaciones. “Parte de nuestra adolescencia se va junto a ella. Los recuerdos afloran y las anécdotas se multiplican”, expresaron en un mensaje difundido tras conocerse la noticia.

Dora Ortiz de Acosta en el centro de la imagen.

En ese mismo sentido, resaltaron su vocación para transmitir valores y su compromiso con la formación de jóvenes, señalando que dejó “un legado de bondad, carácter, sinceridad y amor por este movimiento”.

Reconocimiento y legado en la comunidad

La figura de Dora Ortiz de Acosta quedó asociada al crecimiento del movimiento Scout en Paraná, especialmente en sus primeras etapas, cuando impulsó la participación femenina dentro de la actividad.

Quienes compartieron su camino destacaron también su rol dentro de la vida institucional del scoutismo, así como su cercanía con las familias y su compromiso personal con cada uno de los jóvenes que formó.