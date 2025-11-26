Realizaron el tradicional campamento y fogón de la Unidad Educativa Nº 6 “Consejito” de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El campamento de cierre del ciclo lectivo en la Unidad Educativa Nº6, frente al Hospital de la Baxada, fue una jornada llena de juegos, aprendizajes y tradiciones, culminando con un fogón memorable.
Trece estudiantes, de 4 y 5 años, y sus seños de la Unidad Educativa Nº6 "Consejito" fueron los protagonistas de una jornada especial de cierre de ciclo lectivo: su tradicional campamento y fogón.
La actividad se desarrolló frente al Hospital de la Baxada, en un espacio que la institución estrenó este año. Durante el campamento, los chicos participaron en actividades al aire libre, aprendieron a trabajar en equipo, y disfrutaron de las tradiciones más auténticas.
La directora de la unidad educativa expresó su emoción por la experiencia: “Es muy significativo este encuentro porque esta es una propuesta que lleva adelante la institución tiempo. Este es el cierre del ciclo lectivo 2025, que permite intercambiar aprendizajes, fomentar valores, la autoestima y la personalidad de los chicos”, comentó.
Este tipo de actividades, que la institución realiza desde hace 5 años, también busca brindar a los niños un desafío. “Gracias a Dios y a la Virgen, hoy podemos realizar este campamento en nuestro espacio propio, que recibimos este año”, destacó la directora, con una sonrisa de satisfacción.
Actividades al aire libre y el trabajo en equipo
Los niños disfrutaron de un sinfín de actividades al aire libre, como la búsqueda de insectos con linternas y la construcción de la bandera representativa del campamento. “Hemos salido a buscar todo primero, se votó el nombre del grupo, siempre trabajando en equipo, que es lo que fomentamos: los valores, la democracia, y sobre todo el trabajo conjunto”, explicó la seño Liliana, quien acompañó a los chicos en todo momento.
La actividad central de la jornada fue la preparación del pan de cazador, un plato tradicional que los chicos elaboraron como parte de la experiencia. “Es una masa que hacemos con agua y harina, que luego envolvemos en una rama verde y cocinamos sobre las brasas. Este es nuestro desayuno de excelencia con mate cocido a la mañana”, explicó Catalina, scout y una de las guías del campamento.
El fogón: un cierre lleno de emoción
El fogón al final de la jornada marcó el cierre de un día lleno de emociones y aprendizaje. “Es un lugar de reunión para todos los chicos. Tiene un alma, y cuando ese alma se apaga, es cuando finaliza el campamento”, explicó la seño. El fogón no solo fue el cierre simbólico de las actividades, sino también un espacio para compartir, cantar y bailar, uniendo a todos en una experiencia compartida.
Los chicos, acompañados de sus familias, disfrutaron de una noche diferente, en un entorno único, donde los valores de trabajo en equipo, respeto y convivencia se vieron reflejados en cada actividad. "Lo más bonito de este campamento es que los chicos se sienten como en casa, tienen ese sentido de pertenencia con la institución", añadió la directora.