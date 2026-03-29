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Convocan a especialistas para integrar el Registro Provincial de Capacitadores

Se trata de una iniciativa orientada a fortalecer el entramado productivo y emprendedor de Entre Ríos mediante la incorporación de profesionales con trayectoria y experiencia en distintas áreas estratégicas.

29 de Marzo de 2026
Registro Provincial de Capacitadores
Registro Provincial de Capacitadores Foto: archivo / ilustrativa

Se trata de una iniciativa orientada a fortalecer el entramado productivo y emprendedor de Entre Ríos mediante la incorporación de profesionales con trayectoria y experiencia en distintas áreas estratégicas.

La Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor abrió la inscripción para conformar el Registro Provincial de Capacitadores, una iniciativa orientada a fortalecer el entramado productivo y emprendedor de Entre Ríos mediante la incorporación de profesionales con trayectoria y experiencia en distintas áreas estratégicas.

 

La convocatoria está dirigida a perfiles con enfoque práctico y capacidad de generar impacto concreto en el territorio, especialmente en la formación de emprendedores, pymes y actores del desarrollo local. Se valorará a quienes puedan transmitir herramientas aplicables a la realidad de los sectores productivos de la provincia.

En esta etapa, el Gobierno provincial busca especialistas en disciplinas clave para el desarrollo económico, entre ellas: emprendedurismo, gestión, marketing y comercialización, gestión financiera y financiamiento, formación y coordinación de grupos, tecnología e innovación (con foco en digitalización), producción y desarrollo productivo, y capital humano y gobernanza.

 

Las personas interesadas en postularse deberán contar con inscripción activa en ARCA bajo el código 854990, inscripción vigente en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y libre deuda provincial al día.

 

La inscripción se realiza de manera online, completando el formulario disponible en el siguiente enlace

 

Desde el organismo indicaron que esta herramienta permitirá consolidar una red de capacitadores que acompañe los procesos de crecimiento y profesionalización de los sectores productivos en todo el territorio entrerriano.

Temas:

sectores productivos Registro Provincial de Capacitadores
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