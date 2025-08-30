 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Solidaridad barrial y celebración

El merendero Los Brocheritos prepara la fiesta del Día del Niño

Con esfuerzo comunitario, el merendero Los Brocheritos organiza una celebración para el Día del Niño. Piden colaboración de golosinas para garantizar alegría a cientos de chicos, contó a Elonce su referente, Karina León.

30 de Agosto de 2025
Merendero "Los Brocheritos".
Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

En la previa del 6 de septiembre, el merendero Los Brocheritos comenzó a organizar una jornada especial para agasajar a los más pequeños en el marco del Día del Niño. Este sábado, las familias recibieron chocolatada con pancitos caseros, elaborados con esfuerzo y dedicación. “Así hace 13 años que estamos poniéndole el pecho al comedor y bueno, sobre todo este porque nos gusta, hacemos esto de corazón, lo hacemos sin tener límites a nada”, relató Karina León, referente del espacio comunitario.

 

La actividad no se limita al barrio donde está ubicado el comedor, sino que se suman familias de Cáritas, Bajada Grande, San Agustín y Mosconi: “Nosotros si tenemos que trabajar las 24 horas del día lo hacemos, o sea, no tenemos horario nosotros para cerrar o dejar el merendero”, aseguró León.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La organización lanzó un pedido de colaboración a la comunidad. “Nosotros lo que estamos pidiendo colaboración este de golosina nada más. No queremos juguetes porque son mucha cantidad de niño, entonces no queremos que ningún niño se quede sin juguete. Pero sí una bolsita de caramelo, puede servir un una bolsita de alfajor, lo que sea”, expresó la referente.

 

Trabajo diario y ayuda recibida

 

El merendero Los Brocheritos funciona todos los días, incluidos sábados y domingos. Durante la semana, el comedor entrega leche de lunes a viernes y los fines de semana ofrece almuerzos y cenas, gracias al respaldo de la Municipalidad y el Banco de Alimentos. “Hay que destacar esto también, que no es que estamos solos, sino que tenemos la ayuda de la municipalidad, Banco de Alimentos. Y bueno, este y de nosotros que ponemos todo lo que podemos”, añadió.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Según estiman, se reparten unas 250 porciones de comida y bebida. “Tratamos de hacer todo lo posible para que alcance para todo. Si vos ves ahí están llegando más y bueno, tratamos que todos lleven un poquito”, remarcó la coordinadora.

 

Merendero "Los Brocheritos" prepara la fiesta del día del niño

Temas:

Los Brocheritos dia del niño
