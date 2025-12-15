 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Paraná

El coro de la ciudad realizó una caminata navideña por la peatonal: villancicos y alegría para toda la familia

La caminata navideña del coro de la ciudad de Paraná llenó de música y alegría la peatonal, en un evento que ya se convirtió en un clásico para esta época del año. Lo repetirán el jueves.

15 de Diciembre de 2025
El jueves cantarán nuevamente en Plaza 1º de Mayo.
El jueves cantarán nuevamente en Plaza 1º de Mayo. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La caminata navideña del coro de la ciudad de Paraná llenó de música y alegría la peatonal, en un evento que ya se convirtió en un clásico para esta época del año. Lo repetirán el jueves.

La Caminata navideña del coro de la ciudad de Paraná comenzó ayer por la tarde en la peatonal, reuniendo a peatones que disfrutaron de villancicos y música tradicional.

Bajo la dirección de Eliseo Almada, los coristas entonaron clásicos como “Noche de paz, noche de amor” que los presentes corearon con entusiasmo.

 

El recorrido, que se extendió por calle San Martín, permitió a los transeúntes disfrutar de un ambiente cálido y familiar. “Contentos de terminar este año cantando. Ofrecemos el repertorio del año y de Navidad. Tango, candombe y murga”, comentó Almada.

La peatonal se llena de espíritu navideño

El público respondió con aplausos y entusiasmo, acompañando cada villancico con cantos espontáneos. “Deseamos que la ciudadanía a que nos acompañe”, remarcó Almada.

“Este jueves 18, a las 19:20, en Plaza 1º de Mayo, se suma el Taller de canto comunitario, que también depende de la Secretaría de Cultura, y quienes realizaron la capacitación para coreutas que constó de técnica vocal, repertorio, expresión corporal y percusión”, invitó el director.

Caminata navideña del coro de la ciudad

El evento no solo tuvo un carácter festivo, sino que también buscó reforzar los lazos comunitarios.

Temas:

Navidad villancicos Coro de la Ciudad repertorio Peatonal San Martín
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso