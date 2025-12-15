El coro de la ciudad realizó una caminata navideña por la peatonal: villancicos y alegría para toda la familia

REDACCIÓN ELONCE
La caminata navideña del coro de la ciudad de Paraná llenó de música y alegría la peatonal, en un evento que ya se convirtió en un clásico para esta época del año. Lo repetirán el jueves.
La Caminata navideña del coro de la ciudad de Paraná comenzó ayer por la tarde en la peatonal, reuniendo a peatones que disfrutaron de villancicos y música tradicional.
Bajo la dirección de Eliseo Almada, los coristas entonaron clásicos como “Noche de paz, noche de amor” que los presentes corearon con entusiasmo.
El recorrido, que se extendió por calle San Martín, permitió a los transeúntes disfrutar de un ambiente cálido y familiar. “Contentos de terminar este año cantando. Ofrecemos el repertorio del año y de Navidad. Tango, candombe y murga”, comentó Almada.
La peatonal se llena de espíritu navideño
El público respondió con aplausos y entusiasmo, acompañando cada villancico con cantos espontáneos. “Deseamos que la ciudadanía a que nos acompañe”, remarcó Almada.
“Este jueves 18, a las 19:20, en Plaza 1º de Mayo, se suma el Taller de canto comunitario, que también depende de la Secretaría de Cultura, y quienes realizaron la capacitación para coreutas que constó de técnica vocal, repertorio, expresión corporal y percusión”, invitó el director.
El evento no solo tuvo un carácter festivo, sino que también buscó reforzar los lazos comunitarios.