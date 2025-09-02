 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Su postura por la investigación judicial

El Arzobispado de Paraná se pronunció tras la denuncia por desvío de fondos en escuelas

Luego de la denuncia del CGE y la investigación judicial por presunto desvío de fondos en escuelas bajo su órbita, el Arzobispado de Paraná emitió un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la verdad y la justicia, y aclaró que se constituyó como querellante.

2 de Septiembre de 2025
Arzobispado de Paraná.
Arzobispado de Paraná. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

En medio de la investigación judicial que busca esclarecer un presunto desvío de fondos en cuatro escuelas públicas de gestión privada, el Arzobispado de Paraná emitió un comunicado en el que fijó su postura. La causa se abrió tras la denuncia presentada por el Consejo General de Educación (CGE), que detectó irregularidades en las rendiciones de cuentas y comprobantes presuntamente apócrifos.

“El Arzobispado de Paraná se puso desde el inicio a disposición para colaborar con la Justicia. En su momento se constituyó también como querellante”, señaló el texto oficial. Y agregó: “Confiamos en el trabajo de quienes están a cargo de este proceso judicial. Como Iglesia, reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la justicia, en fidelidad a la misión pastoral y educativa que nos ha sido confiada”.

 

El avance de la causa judicial

 

El exapoderado legal de las instituciones educativas involucradas, Víctor Adrián Godoy, fue imputado por el presunto delito de Defraudación a la Administración Pública. La jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del acusado para determinar el destino de más de 93 millones de pesos que habrían sido transferidos a cuentas personales.

Desde el CGE explicaron que, tras detectar las irregularidades, se procedió a denunciar penalmente el hecho en agosto de 2024. “Administrativamente, seguimos en contacto con el Arzobispado de Paraná, titular de los establecimientos educativos, que decidió separar a esta persona de sus cargos de apoderado legal. Además, se logró recuperar el dinero que no había sido rendido correctamente”, confirmó el secretario general del organismo, Conrado Lamboglia, a Elonce.

 

Contexto y medidas adoptadas

 

El Arzobispado aclaró que ya había informado a los equipos directivos sobre la situación al inicio del ciclo lectivo, y reiteró que la investigación se inició a raíz de la denuncia del CGE. Asimismo, se comprometió a continuar colaborando con la Justicia en el proceso que busca esclarecer los hechos.

 

Por su parte, el CGE indicó que el dinero observado en las rendiciones ya fue reintegrado a las escuelas afectadas, garantizando así la continuidad administrativa de los establecimientos.

 

La causa judicial se encuentra en etapa de investigación, con la expectativa de que se definan responsabilidades y se determine si hubo más personas implicadas en el presunto desvío de fondos.

Temas:

Arzobispado de Paraná CGE Escuelas denuncia desvío de fondos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso