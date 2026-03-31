Docentes universitarios realizaron una "semaforeada" en Av. Ramírez: “Nos deben el 50% del sueldo”

REDACCIÓN ELONCE
Docentes universitarios realizaron una "semaforeada" en Av. Ramírez para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y visibilizar la precarización salarial. Referente de Citradu dio detalles del reclamo a Elonce.
En calle Brown y Avenida Ramírez, a metros de la Facultad de Trabajo Social, docentes universitarios realizaron una "semaforeada" en Av. Ramírez en el marco del paro nacional de las universidades públicas. La manifestación buscó exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, votada en la legislatura, que el Gobierno Nacional aún no cumplido.
Sofía Cáceres Sforza, docente y secretaria general de Citradu, explicó: “Estoy contenta porque logramos esta acción en la Facultad de Trabajo Social, junto con estudiantes, no docentes y docentes, en el marco de nuestro plan de lucha y del plan de lucha de las dos federaciones nacionales docentes, y hoy, particularmente, del paro no docente en todo el país".
Sobre los reclamos salariales y de infraestructura, Cáceres remarcó: “La Justicia volvió a decir al gobierno que está en desacato, que las apelaciones que hizo no tienen fundamento y que tiene que sí o sí aplicar la ley que nos reconoce esta deuda salarial brutal, pero también aumento de las becas para los estudiantes y la infraestructura, porque hoy en la universidad está todo frenado”.
La universidad como bien común
“Concretamente, los docentes que sostenemos la educación universitaria estamos en una situación extrema. Un docente que se inicia está cobrando 800.000 pesos. No están pudiendo garantizar llegar a fin de mes”, afirmó Cáceres, señalando que los salarios actuales no alcanzaban para mantener la dedicación necesaria a investigación y extensión. “Tengo 10 años de antigüedad, trabajo en dos cátedras, tengo una semiclusiva que es la mitad de la dedicación y cobro 450.000 pesos”, detalló.
La docente también subrayó la importancia de la universidad pública para toda la sociedad: “No quiero renunciar, no solamente porque mi familia hizo un esfuerzo tremendo para que yo pudiera terminar mi carrera, sino porque todo el pueblo argentino hizo un esfuerzo tremendo para que nos recibamos y formemos como recursos humanos”.
Durante la manifestación, los automovilistas y transeúntes apoyaron la iniciativa con bocinazos y gestos de aprobación. “Para nosotros es muy importante porque a veces sentimos que quizás no podemos visibilizar bien nuestros reclamos. Esto demuestra que la universidad pública sigue siendo un bien muy preciado para toda la población”, destacó Cáceres.
“Tenemos una ley de nuestro lado que el gobierno no quiere aplicar y que implica que nos deben el 50% del sueldo”, aseguró.
Acciones y medidas a futuro
El plan de lucha incluyó más de un día de paro y acciones de visibilización. “Va a haber clases públicas y seguramente una marcha federal, no solamente universitaria, sino también de todos los sectores que estamos siendo atacados por este gobierno, como discapacidad y los despedidos”, aseguró la docente.