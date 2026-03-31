Hockey sobre césped: Talleres apuesta al crecimiento integral

REDACCIÓN ELONCE
El hockey sobre césped en Talleres vive un proceso de expansión y profesionalización bajo la conducción de Emiliano Miño, con foco en formación, competencia y desarrollo integral.
El hockey sobre césped atraviesa un momento de consolidación en el Club Atlético Talleres, impulsado por un proyecto deportivo que combina formación, competencia y sentido de pertenencia. Bajo la conducción de Emiliano Miño, el club busca posicionarse como protagonista tanto en el ámbito local como regional, apoyado en una estructura que abarca desde infantiles hasta primera división. “Este año hemos retornado lo que es plantel superior y sub-19. Está el torneo Dos Orillas en primera instancia y en mente y preparando también lo que va a ser en próximos días el torneo regional”, explicó el entrenador.
El regreso de Miño a la primera división femenina marca una nueva etapa para la institución, que apuesta a consolidar dos líneas competitivas. “Estoy a cargo de líneas rojas. El club tiene ambas líneas completas, una compitiendo en zona campeonato, otra compitiendo en zona ascenso”, detalló. Esta estructura no solo amplía las oportunidades deportivas, sino que también fortalece el crecimiento interno del club.
En ese proceso, la figura de Martín aparece como un pilar clave. “Creo que era importantísimo que él vuelva este año, así que estamos trabajando bajo su conducción y ajustando detalles, trabajando con el profesionalismo que caracteriza Martín”, afirmó Miño, destacando la importancia de una conducción técnica sólida.
Enfoque en el detalle y rendimiento
El trabajo diario se centra en mejorar aspectos técnicos, tácticos y actitudinales, fundamentales para sostener el rendimiento competitivo. “Obviamente estamos tratando siempre de mejorar en la parte técnica, tratando que las jugadoras puedan este sumar herramientas tanto técnicas como tácticas para poder tomar decisiones y desempeñarse de la mejor manera en los partidos”, sostuvo el entrenador.
El inicio en el torneo Dos Orillas reflejó la paridad del certamen. “Es muy parejo. El Dos Orillas, en la zona campeonato, es un torneo muy complicado”, analizó. Tras un comienzo adverso, el equipo logró recuperarse: “pudimos revertir y tanto como en Santa Fe Rugby como contra Alma este último fin de semana pudimos ganar”.
La preparación semanal también responde a las exigencias actuales. “Las chicas tuvieron una pretemporada de cuatro días y ahora están trabajando con tres estímulos semanales, dos en cancha y uno en el gimnasio”, explicó Miño, quien además subrayó la importancia de la intensidad y la calidad en cada entrenamiento.
Desafíos regionales y crecimiento competitivo
El próximo desafío será el torneo regional en Rosario, donde Talleres enfrentará rivales conocidos. “Va a ser un regional muy particular, muy duro, porque también somos viejos conocidos”, anticipó el entrenador. Esta familiaridad entre equipos obliga a profundizar en la estrategia: “Te hace pensar y repensar estrategias y planes para poder contrarrestar al rival”.
La evolución del hockey local también es un factor destacado. “Es un torneo muy parejo. Hay equipos que han mejorado muchísimo también”, señaló Miño, quien valoró el crecimiento general como un impulso positivo para la competencia.
En ese contexto, el margen de error es mínimo. “Sabemos que sábado a sábado tenemos un desafío y no hay nada, no hay margen de error y no hay nada para regalar”, remarcó, dejando en claro la exigencia que implica competir al más alto nivel regional.
El desarrollo del hockey masculino
Uno de los aspectos más destacados del proyecto de Talleres es el impulso al hockey masculino, un área que presenta desafíos particulares. “El reclutamiento de jovencitos, de chiquitos para el hockey sobre césped no es tan sencillo porque no es un deporte tan asociado a lo masculino”, explicó Miño.
A pesar de ello, el club ha logrado consolidar una estructura completa. “somos uno de los pocos equipos en la región que tiene línea completa: desde primera hasta sub 14”, afirmó con orgullo. Este logro es resultado de años de trabajo sostenido y compromiso institucional.
Además, el club busca facilitar el acceso al deporte. “Materiales para prestar para que puedan iniciar en el club”, destacó, invitando a nuevos jugadores a sumarse sin barreras económicas iniciales.