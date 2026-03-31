Guerra con Irán: Trump sugiere un final en semanas y presiona a aliados

La guerra con Irán podría acercarse a un desenlace más rápido de lo esperado, según afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que la intervención militar podría concluir en “dos o tres semanas”. Desde el Salón Oval, el mandatario aseguró que las fuerzas estadounidenses están cerca de cumplir sus objetivos estratégicos y que su permanencia en la región ya no sería necesaria.

Trump argumentó que la continuidad del despliegue militar carecería de justificación una vez neutralizadas las capacidades clave del régimen iraní. “Nos iremos porque no hay razón para que nosotros estemos haciendo esto”, expresó, aunque sus declaraciones dejaron entrever cierta ambigüedad sobre el cronograma real del conflicto.

El mandatario también condicionó la retirada a que Irán no pueda desarrollar armamento nuclear en el corto plazo. “Cuando consideremos que han sido devueltos a la Edad de Piedra por un largo período de tiempo, entonces nos marcharemos”, afirmó, sugiriendo que el objetivo militar trasciende la mera contención.

Foto: La Nación.

Tensión por el estrecho de Ormuz y presión a aliados

En paralelo, Trump elevó el tono contra los aliados de la OTAN, cuestionando su falta de implicación en la seguridad del estratégico estrecho de Ormuz. Según el presidente, garantizar la libre navegación en esa vía clave para el comercio energético mundial no debería recaer exclusivamente en Estados Unidos, según informó La Nación.

“Esa no es una tarea para nosotros”, declaró, señalando que países como Francia deberían asumir un rol más activo. Estas declaraciones contrastaron con mensajes previos del propio Trump, donde se mostraba preocupado por el bloqueo del estrecho.

El control del estrecho por parte de Irán ha tenido consecuencias globales, afectando el suministro de petróleo y gas, lo que provocó un aumento en los precios internacionales de la energía y generó volatilidad en los mercados financieros.