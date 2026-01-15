“Diego, bar de playa” ofrece un servicio integral para quienes llegan al Balneario Thompson

REDACCIÓN ELONCE
El parador "Drake" y "Diego, bar de playa" se sumaron a la puesta en valor del balneario con propuestas gastronómicas y recreativas. Elonce recorrió el lugar y anticipó la Fiesta de la Playa Thompson del 24 y 25 de enero, con shows en vivo y entrada libre.
El Balneario Thompson transita jornadas de intenso movimiento, con vecinos y turistas que aprovechan el buen clima para disfrutar del río Paraná y de los servicios que se ofrecen en la zona. En ese marco, Elonce recorrió el parador Drake, uno de los bares de playa que funciona en el sector, y dialogó con sus responsables, quienes destacaron el crecimiento de la concurrencia durante la temporada.
Desde el emprendimiento explicaron que "Diego, bar de playa" ofrece un servicio integral para quienes llegan al Thompson. “La idea es que la gente pueda venir con menos cosas, porque acá encuentra hielo, agua caliente, sándwiches, panchos, papas fritas, cervezas y tragos”, señalaron. El parador funciona todos los días, con horarios extendidos, y cuenta con mesas y espacios preparados para disfrutar del atardecer, uno de los momentos más valorados por quienes visitan la playa.
En diálogo con Elonce, Matías Micheloud, uno de los referentes del parador, remarcó que el objetivo es estar a la altura de la renovación del balneario. “La playa está muy linda, la gente acompaña, se puede meter al río y nosotros estamos contentos de poder brindar este servicio”, expresó. Además, invitó tanto a paranaenses como a turistas a acercarse y disfrutar del paisaje del río Paraná.
La actividad en el Thompson se verá potenciada en los próximos días con la realización de la Fiesta de la Playa Thompson, prevista para el sábado 24 y domingo 25 de enero. El evento contará con entrada libre y gratuita y es fruto de un trabajo articulado entre el sector privado y la Municipalidad de Paraná. Habrá patio gastronómico, emprendedores y una grilla artística que incluirá a Mario Pereyra el sábado y a La T y La M el domingo, además de artistas locales como Enzo Barzola, Gabriela Isasi y Juan Manuel Bilat.
Desde la organización destacaron que se espera una gran concurrencia de público. “Queremos que toda la ciudadanía y quienes visitan la ciudad puedan disfrutar del Thompson, que está hermoso”, señaló Sebastián Desqui. El escenario estará montado en uno de los sectores del balneario y las actividades se desarrollarán durante todo el fin de semana.
Con propuestas gastronómicas, música en vivo y un entorno natural renovado, el Balneario Thompson se consolida como uno de los principales puntos de encuentro del verano en la capital entrerriana, con opciones pensadas para toda la familia y para quienes eligen pasar sus días de descanso a orillas del río Paraná.