Entre Ríos celebra el Día del Pueblo Charrúa en memoria del “indio Floro”

REDACCIÓN ELONCE
Cada 3 de septiembre se conmemora el Día del Pueblo Charrúa Entrerriano, en homenaje a Florencio Echeto, alias "El Indio Floro", considerado el último hablante de la lengua ancestral como idioma materno. Echeto vivió en la zona de Villaguay, en la estancia de la familia Lagos, y falleció en 1900.
En diálogo con Elonce, Héctor Senaqué Santomil, representante indígena del pueblo charrúa, recordó que “en 2019 un trabajador del Registro Civil encontró el acta de fallecimiento de Florencio Echeto, y en 2023 dimos valor a su tumba con la presencia de autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”.
El referente explicó que las investigaciones más recientes ratifican la presencia charrúa en territorio entrerriano: “Siempre se quiso instalar la idea de que el pueblo charrúa era de Uruguay y que aquí estaba extinto, pero estudios como los del historiador Diego Bracco muestran que fuimos preponderantes entre el río Paraná y el Uruguay”.
Además, señaló que “hay investigaciones arqueológicas que establecen que hace más de 3.000 años esta zona ya estaba ocupada por nuestros ancestros”.
La lengua charrúa, en proceso de recuperación
Consultado sobre la vigencia del idioma, Senaqué Santomil indicó: “El indio Floro no tenía con quién hablar, por eso no pudo transmitir su idioma. Nosotros decimos que nuestra lengua ha estado dormida en todos estos tiempos y la estamos revitalizando, la estamos incorporando incluso al idioma castellano que hablamos”.
El dirigente destacó que, en expresiones cotidianas, en la música y la poesía, la comunidad viene incorporando palabras originarias. “Sabemos que los vestigios de esta lengua están en la forma de hablar y en la identidad entrerriana”, expresó.
De acuerdo con el censo 2022, más de 9.000 personas en Entre Ríos se autorreconocen como charrúas, distribuidas en 18 comunidades en localidades como Federal, Maciá, Paraná, Concordia y Villaguay.
“Venimos insistiendo en que desde la provincia haya más reconocimiento de parte del Estado, que exista un espacio o un instituto que se refiera al asunto indígena, para trabajar en conjunto con la educación y la interculturalidad”, reclamó.
Finalmente, Senaqué Santomil envió un saludo en lengua charrúa y destacó que “vamos por la cuarta generación de la comunidad que va incorporando esta historia que nació hace más de 20 años”. Elonce.com