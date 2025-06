Despidieron al joven que murió tras un grave choque con su moto en Paraná

Matías Gómez Barreto, un joven motociclista de 28 años, murió este jueves por la mañana tras permanecer internado en estado crítico en el Hospital San Martín de Paraná. El miércoles había protagonizado un fuerte choque con un automóvil mientras circulaba en su moto.

El accidente ocurrió en la esquina de Coronel Díaz y División de Los Andes, donde, por causas que se investigan, colisionó contra un vehículo. A raíz del impacto, cayó violentamente al asfalto y sufrió un traumatismo de cráneo severo.

El joven fue asistido de urgencia en el lugar por personal del sistema de emergencias y trasladado en ambulancia al Hospital San Martín. Según informaron fuentes médicas, permanecía sedado y con asistencia respiratoria en la sala de Shock Room. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo de salud, su fallecimiento fue confirmado en la mañana del jueves.

Era del barrio Assver y jugador del Atlético Neuquen Club

Matías vivía en el barrio Assver y estaba vinculado al Atlético Neuquen Club, institución que expresó públicamente su pesar por la pérdida:

“Desde el club Atlético Neuquen lamentamos el fallecimiento de Matías Gómez Barreto, quien supo defender los colores de nuestra institución. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos”, publicaron desde la entidad deportiva.

Matías Gómez Barreto

El mensaje de despedida de su hermana

Entre los mensajes más conmovedores en redes sociales, se destacó el de Agustina Gómez, hermana del joven fallecido:

“Ya no vamos a tener la foto perfecta de cuatro, las peleas lindas dos vs dos, las gastadas y los asados de casa. Con lo que me cuestan las despedidas, esta seguro es la más profundamente dolorosa que voy a tener que hacer.

No sé cómo vamos a seguir, negrito, pero me voy a seguir riendo de tus orejas. Ya nos vamos a volver a pelear con una pelota de por medio. Vení a vernos, porque te vamos a extrañar cada segundo que pase. Te amo, Mati”.