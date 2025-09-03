Cuánto cuesta alquilar un departamento en zona de bulevares de Paraná

Alquileres Las inmobiliarias de Paraná ya registran numerosas consultas por departamentos en alquiler de cara al inicio del ciclo lectivo 2026. La demanda proviene principalmente de estudiantes y jóvenes que se trasladan a la capital entrerriana para cursar sus estudios universitarios.
En este marco, la presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, Paula Armándola, informó a Elonce que “dentro de bulevares un monoambiente tiene un valor de unos 350.000 pesos en la capital entrerriana”.
Valores de referencia en zona céntrica
La especialista aclaró que los precios dependen de la superficie: “siempre hay que tener en cuenta la cantidad de metros cuadrados, porque hay veces que por los mismos metros se puede conseguir un monoambiente o un departamento de hasta un dormitorio”. En este último caso, dentro de bulevares, el alquiler mensual puede llegar a $450.000.
Requisitos y garantes
Uno de los puntos más complejos para acceder a un contrato de alquiler sigue siendo cumplir con los requisitos que fijan las inmobiliarias. Armándola explicó que, tomando como ejemplo un alquiler de $350.000, se requieren dos garantes con ingresos de al menos $900.000 cada uno. “Hay casos en que se piden hasta tres garantes, porque los sueldos están muy bajos y no cumplen con los requisitos”, precisó.
Más allá de la demanda estudiantil, también aumentaron las consultas por viviendas familiares. Se buscan casas de dos o tres dormitorios, con cochera y patio, en zonas como Provincias Unidas o Pacto de Unión Nacional. Según Armándola, el alquiler de este tipo de propiedades puede alcanzar los $450.000.
En cuanto a la compraventa, la dirigente señaló que los créditos hipotecarios generaron algunas consultas, aunque no en el volumen esperado. “Hubo algo de movimiento, pero no fue como se proyectaba”, indicó.
Respecto a los terrenos, precisó que “se buscan mucho en Paraná, aunque suelen ser más caros. Para lotear se exige que cuenten con todos los servicios”.