Un hecho de extrema crueldad animal tuvo lugar en la localidad de San Benito, donde una perrita falleció tras ser abandonada por sus dueños, quienes se habrían retirado de la vivienda durante sus vacaciones. El animal fue hallado sin vida, atado y completamente privado de agua, alimento o refugio frente a las intensas jornadas de calor que azotan a la región.

Magalí Taphanel, integrante del colectivo de proteccionistas, brindó detalles del lamentable suceso: "Lamentablemente fue un hecho terrible, pero al que estamos acostumbradas; esto no fue un hecho aislado. Las familias se van de vacaciones y dejan a los animales solos. En este caso fue peor porque el animal estaba atado, no podía refugiarse del calor ni tomar agua". La activista señaló que el animal falleció siendo "invisibilizado en todas sus necesidades".

Durante el operativo, del cual participaron efectivos policiales y bomberos tras la denuncia de los vecinos, se logró rescatar a una gata madre y sus gatitos, además de otras tres gatas jóvenes que convivían en el domicilio. La agrupación "No somos invisibles" fue la encargada de intervenir para poner a resguardo a los sobrevivientes. "Pudieron sacar a los gatitos, castrarlos y ya fueron dados en adopción", confirmó la proteccionista.

Muerte de un perro por abandono: “No fue un hecho aislado”, insisten proteccionistas

Respecto a la responsabilidad legal, Magalí recordó que actualmente los animales son considerados "seres sintientes y sujetos de derecho", por lo que este tipo de conductas encuadran en violaciones a la normativa vigente. Sobre la propietaria de la vivienda, trascendió que accedió a entregar el resto de los animales tras el fuerte repudio social: "Accedió a dar los animales porque ya estaba pasando por una situación de escrache masivo, no le convenía seguir en el foco de la tormenta".

En la oportunidad, la proteccionista dio cuenta de otra denuncia vinculada a cinco perros que se encuentran en una situación que no es de maltrato, pero sí de abandono, en un domicilio de calle Cura Álvarez, en Paraná. "Los animales conviven con acumulación de basura perteneciente a su dueño. Si bien no presentan signos visibles de desnutrición ni están en mal estado corporal, esa situación impide avanzar con una intervención más profunda. De todos modos, se le solicitó a la persona responsable que limpie el lugar y se realizarán controles regulares, aunque por el momento no se podrá intervenir directamente con los animales”, explicó.

Ante el incremento de casos de abandono de mascotas por vacaciones, desde las organizaciones proteccionistas instan a la población a involucrarse y denunciar en la comisaría más cercana, aportando fotos y videos como evidencia. Asimismo, recordaron que existen servicios de guarderías y cuidadores a domicilio para evitar situaciones de riesgo. Para quienes deseen colaborar con los gastos veterinarios de los animales rescatados, la agrupación dispuso el alias los.invisibles.mp.