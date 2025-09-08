Continúa el paro de colectivos en Paraná y afecta a miles de usuarios

Los usuarios del transporte público de pasajeros en Paraná continúan sin servicio debido a un paro de choferes que ya suma cuatro días consecutivos. Desde el primer minuto del viernes, los colectivos urbanos dejaron de circular tras la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Entre Ríos de suspender la concurrencia a los lugares de trabajo.
La medida afecta a las líneas urbanas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23, confirmaron desde el gremio a Elonce.
El paro se inició luego de que los trabajadores recibieran solo el 50% de sus haberes correspondientes al mes de agosto. UTA esperaba que la empresa depositara el resto de los salarios antes de las 18 horas del viernes, pero al no concretarse el pago, se resolvió continuar con la medida de fuerza.
“Hasta que no se abonen los haberes adeudados, los colectivos en Paraná no van a circular”, confirmaron desde la seccional del sindicato a Elonce.
Las líneas metropolitanas no están afectadas por el paro
Circulan con normalidad. Un paro de colectivos afecta a usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná, pero las líneas del área metropolitana circulan con normalidad.
as líneas de colectivos del área metropolitana conectan Paraná con localidades como San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull. Se trata de las líneas que son operadas principalmente por ERSA Urbano S.A:
-Línea 4: Conecta con San Benito.
-Línea 6: Conecta con Oro Verde.
-Línea 12: Conecta con Oro Verde.
-Línea 15: Conecta con Oro Verde.
-Línea 17: Opera entre Ciudad Universitaria (Oro Verde) y Colonia Avellaneda.
-Línea 20: Conecta con San Benito.
-Línea 22: Conecta con San Benito y Colonia Avellaneda.
-Línea 24: Conecta con Villa Fontana.
La continuidad del paro mantiene sin movilidad a miles de pasajeros que a diario dependen del servicio urbano para trasladarse.