Concejales aprobaron nuevas medidas para la habilitación de cocheras en Paraná

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una modificación de la ordenanza que regula la prevención de incendios en cocheras de Paraná. La nueva normativa permite utilizar mediasombra como cubierta y establece condiciones para los revestimientos.
Las nuevas medidas para la habilitación de cocheras en Paraná fueron aprobadas por unanimidad durante la 15ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante. La iniciativa modificó el artículo 21 de la ordenanza 5785, que establece las condiciones de prevención contra incendios en estos establecimientos.
El proyecto fue impulsado por los concejales Fernando Quinodoz, Luisina Minni y Susana Farías, integrantes del bloque Más para Entre Ríos. La modificación tuvo como objetivo actualizar las exigencias municipales y contemplar nuevas alternativas para la cobertura de los espacios destinados al estacionamiento de vehículos.
Entre los principales cambios, la normativa autorizó la utilización de mediasombra como cubierta o techo de las cocheras, una posibilidad que no estaba contemplada expresamente en la redacción anterior. También estableció que los revestimientos podrán ser de combustión lenta, siempre que se apliquen sobre partes incombustibles.
Qué establece la nueva normativa
Hasta esta modificación, el artículo 21 de la ordenanza 5785 exigía que "las puertas, ventanas, pisos, cielorrasos y techos deben ser incombustibles". Esta disposición alcanzaba a las cocheras habilitadas en la capital entrerriana, independientemente de las características de sus cubiertas.
Con la actualización, el texto incorporó una disposición específica: "La cubierta o techo de los espacios destinados a la guarda de vehículos podrá ser de mediasombra, de cualquier tipo. Los revestimientos pueden ser de combustión lenta, siempre que se apliquen a partes incombustibles".
Los fundamentos del proyecto señalaron que la regulación anterior respondía a un modelo tradicional de cochera completamente cubierta mediante estructuras rígidas. Sin embargo, los impulsores consideraron necesario adaptar las exigencias a sistemas livianos cuya función principal es brindar protección climática.
Las diferencias con las playas de estacionamiento
Otro de los argumentos que sustentaron la modificación fue la diferencia normativa existente entre las cocheras y las playas de estacionamiento. Según explicaron los autores, estas últimas son consideradas espacios abiertos al aire libre y su regulación específica no exige techos incombustibles.
En ese sentido, el proyecto destacó que ambas actividades comparten una finalidad económica y funcional: ofrecer espacios para la guarda transitoria de vehículos, mediante habilitación municipal y bajo las correspondientes condiciones de seguridad.
Los concejales argumentaron que mantener una exigencia absoluta de incombustibilidad para las cubiertas de las cocheras generaba una diferencia de tratamiento respecto de las playas de estacionamiento. La modificación buscó permitir alternativas livianas sin eliminar las restantes medidas esenciales de prevención contra incendios previstas en la normativa municipal.