Clausuraron chatarrería de Paraná: son cinco hectáreas “desbordadas de residuos”

Clausuraron chatarrería. La Municipalidad de Paraná llevó a cabo la clausura de la chatarrería ubicada en la avenida Circunvalación, cumpliendo con la disposición de la Justicia que dio lugar a un amparo colectivo.

Clausuraron chatarrería de Paraná

Maximiliano Pérez Viecenz, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Paraná, informó a Elonce que “estamos cumpliendo con una demanda judicial que ayer dispuso la clausura total del predio, tras un amparo colectivo iniciado por los vecinos”. El amparo ambiental fue impulsado por residentes de la zona, quienes denunciaron los daños ambientales que la chatarrería estaba causando en el área.

Clausura por orden judicial de la empresa 3E S.R.L

Según Pérez Viecenz, el depósito, se encuentra “completamente desbordado”, contenía residuos en varias áreas del terreno, muchos de los cuales son peligrosos y no pueden ser reciclados. "Los residuos en este lugar están catalogados como peligrosos, y no pueden ser sujetos a reciclaje debido a su composición. Por lo tanto, no puede seguir habiendo actividad en este predio bajo las condiciones actuales", afirmó.

El subsecretario también detalló que la empresa responsable, Las Tres E SRL, había incumplido con varias intimaciones previas por parte de las autoridades ambientales, lo que llevó a esta situación extrema de clausura. "Hubo varias charlas previas, pero la empresa no tomó las acciones necesarias para solucionar los problemas y evitar que llegáramos a este punto", agregó Pérez Viecenz.

Maximiliano Pérez Viecenz, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Paraná

Durante el procedimiento, el apoderado de la empresa, Juan Marani, y algunos empleados estuvieron presentes en el lugar. Según las autoridades, Marani atendió cordialmente al personal municipal mientras se procedía a clausurar los dos portones del establecimiento.

Ahora, “la empresa tiene un plazo de diez días para presentar un plan detallado sobre cómo se retirarán los residuos del predio”, dijo. En caso de no cumplir con este plazo, la jueza podrá tomar decisiones adicionales sobre el manejo de los desechos en el sitio. "Si no se presenta una solución en el plazo estipulado, la jueza puede tomar decisiones para garantizar el retiro de los residuos", concluyó Pérez Viecenz.