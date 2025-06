Histórica tienda de la peatonal de Paraná transita sus últimos días de liquidación por cierre

Municipio Jeans, uno de los comercios más emblemáticos del centro de Paraná, atraviesa sus últimos días de actividad tras cuatro décadas de trayectoria. Ubicado en la peatonal San Martín, entre Cervantes y 25 de Junio, el local inició una liquidación total con importantes descuentos por cierre definitivo.

“El cierre es doloroso, pero no hay otra alternativa. Las ventas no son suficientes para sostener la estructura y nos tenemos que ir de la peatonal”, expresó a Elonce el propietario Hugo Chiecher, quien destacó que la situación afecta a muchos comercios del centro. “Algunos aún pueden aguantar un poco más, pero si no hay un cambio en el poder adquisitivo de la gente, va a ser difícil para todos. Incluso liquidando por cierre, el movimiento es escaso”, comentó.

Municipio Jeans liquida todo por cierre (foto Elonce)

En este tramo final, el local se centra en liquidar principalmente la mercadería de indumentaria femenina con precios muy por debajo del costo. “Nuestro objetivo es vender todo lo que podamos estas semanas para cerrar y encarar un nuevo desafío, pero ya en otro rubro”, adelantó Chiecher.

El comerciante resaltó la gran repercusión que tuvo la noticia del cierre. “Se acercaron clientes históricos y personas que pasaron por el local a lo largo de los años. Algunos abuelos vinieron a saludar, ellos se vestían acá, luego sus hijos y hoy lo hacen sus nietos. Es toda una historia”, relató.

Uno de los empleados históricos del local, conocido como “Cocheca”, compartió su sensación de nostalgia por el cierre y comentó que está próximo a jubilarse. “Después de tantos años uno siente algo especial. Pero entendemos el contexto económico. De todas formas, voy a seguir trabajando en algo porque uno no se puede quedar quieto”, expresó.

Desde Municipio Jeans invitaron a los vecinos de Paraná a aprovechar los últimos días de liquidación, con precios promocionales y descuentos especiales para quienes mencionen haber visto la nota en Elonce.

El local permanecerá abierto hasta agotar stock. La dirección es peatonal San Martín 724, entre Cervantes y 25 de Junio.