Choque y fuga en Paraná: “Si esta persona queda impune, después puede matar a alguien”

Continúa la búsqueda del automovilista que chocó a una niña de 12 años y huyó; el accidente ocurrió en la noche de este viernes sobre calle Juan Báez, en la zona sur de Paraná. “Es un Fiat gris, pero nadie pudo ver la patente porque pasó a gran velocidad”, lamentó a Elonce la madre de la víctima, Marcela Benítez Cian.

“Renata está muy golpeada, pero gracias a Dios está viva”, destacó su mamá. Y a continuación, agradeció a los vecinos que la socorrieron, brindaron los primeros auxilios y llamaron al 107; también agradeció la atención recibida en el hospital San Roque.

En la oportunidad, la mujer repasó cuáles fueron las circunstancias del accidente. “Las imágenes que se difundieron son muy fuertes, horribles, no solo por el choque, sino porque la dejaron abandonada”, lamentó. Y agregó: “Según la información de testigos, era la tercera vez que el auto daba la vuelta a gran velocidad”.

“Mamá, te juro que crucé bien. No me retes”

“Siempre le aconsejo que nunca cruce ni entre autos ni en las partes oscuras, sino que lo haga por las zonas que están iluminadas; y frente al negocio al que iban, hay una luminaria, pero el auto apareció de la nada y la embistió”, explicó.

Conductor chocó y huyó en Paraná (foto Elonce)

“En el momento, ella me dijo `Mamá, te juro que crucé bien. No me retes´”, rememoró la madre de Renata, al confirmar que la niña se encontraba “muy shockeada” tras el accidente.

De acuerdo a lo que indicó, Renata cuando vio el auto, sólo atinó a empujar a su amiguita, que es más chiquita que ella. “Le pegó con la mica del auto y el espejo voló”, comentó al explicar que, a través del secuestro de esos elementos, los investigadores policiales se encontraban a la búsqueda del rodado.

“No frenó, se dio a la fuga”

En la ocasión, Marcela imploró a testigos que aporten información para localizar al conductor “para que no esté más en las calles”. “Mi hija hoy está viva, pero si esta persona queda impune, después puede matar a alguien”, apuntó.

Marcela Benítez Cian, madre de la víctima (foto Elonce)

La mujer se encontraba en comisaría decimotercera para averiguar cómo avanza la investigación. “Podría haber sido una tragedia”, sentenció.