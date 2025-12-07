Choferes de Buses Paraná fueron a la sede de la nueva empresa de transporte urbano

En el marco de la disputa judicial que mantiene UTA a partir de la nueva concesión del transporte urbano, los trabajadores Buses Paraná, que brindó el servicio hasta ayer, fueron este domingo a la sede de San José SA, la nueva prestataria en la capital entrerriana, durante la madrugada de este domingo.

En la puerta de acceso al predio y mientras se producía la salida de los primeros colectivos, los choferes se presentaron con sus asesores letrados e hicieron la constatación en la cual queda aclarado que se hicieron presentes en el lugar.

La medida se desarrolló de manera pacífica y, según se aclaró a Elonce, no se trató de una acción gremial, sino de una corroboración judicial en el marco de la disputa que mantienen por la decisión de no darles continuidad laboral a la gran mayoría de los choferes en la nueva empresa, que tuvo, según el pliego de concesión, la posibilidad de elegir quienes eran los conductores que contrataba.

Así, uno por uno, fueron pasando por la ventanilla, de forma voluntaria y con el uniforme de trabajo, dejando constancia de su presencia en el lugar, para luego retirarse mientras los coches seguían saliendo sin medidas gremiales que obstruyeran la circulación.

Estuvieron integrantes de la Secretaría de Trabajo, inspectores y un escribano para dar marco legal.

Sin acampe y la postura de UTA

Cabe aclarar que el acampe que la Unión Tranviarios Automotor había iniciado el sábado a la tarde, se levantó minutos antes de la medianoche.

Sucede que, en el marco del conflicto, UTA Entre Ríos sostiene que el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo avala la continuidad laboral con antigüedad, mientras que la nueva empresa rechaza esa interpretación.

“Los trabajadores, hoy por hoy, tienen toda una normativa que los respalda: el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual establece que deben ser traspasados a la nueva concesión con la misma antigüedad y las mismas funciones que venían cumpliendo”, había alegado el abogado del gremio, Alejandro Becic.

