Bomberos Voluntarios liberaron un gato atrapado en el motor de un auto

En el día de hoy, Bomberos Voluntarios de Paraná realizaron un exitoso rescate de animales en Paraná. Un llamado de un vecino alertó a la fuerza sobre la presencia de un gato atrapado en el compartimento motor de un automóvil estacionado en calle 3 de Febrero al 1800. Ante la delicada situación, los bomberos se dirigieron rápidamente al lugar y, tras una evaluación inicial, iniciaron el rescate con las precauciones necesarias para no dañar al animal.

El felino, que había quedado atrapado en un espacio muy reducido, fue liberado sin lesiones. Tras el rescate, el gato fue entregado a sus dueños, quienes pudieron reunirse con su mascota en perfecto estado de salud. Este es el segundo caso registrado en el mes, luego de que en el 2 de junio Bomberos Voluntarios también realizaran una intervención similar para liberar a un perro atrapado en una medianera.

Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

Segunda intervención del mes

El primer incidente que involucró a un animal en lo que va de junio también fue un caso complicado. El pasado 2 de junio, los Bomberos Voluntarios de Paraná atendieron el llamado de los vecinos en la calle Cochrane, entre Fray Mocho y Azurduy, donde un perro quedó atrapado entre dos paredes de una vivienda. Este rescate, al igual que el del día de hoy, requirió de herramientas especializadas y la intervención precisa de los bomberos para evitar causar daño al animal.

En ese caso, el perro estaba completamente inmovilizado y no podía escapar por sus propios medios. Luego de un trabajo cuidadoso, el animal fue liberado y entregado a sus propietarios, quienes se mostraron muy agradecidos. Afortunadamente, no hubo necesidad de asistencia veterinaria, ya que el perro no presentaba heridas.