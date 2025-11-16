 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Es realizado con fondos municipales

Avanzan las obras de repavimentación en la zona oeste de Paraná

16 de Noviembre de 2025
Siguen los trabajos en la ciudad.
Siguen los trabajos en la ciudad. Foto: Municipalidad de Paraná.

Los trabajos que realiza la Municipalidad buscan mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad en la circulación. Este lunes 17 comenzarán tareas de cateo para la posterior excavación en calle Pirán.

Los trabajos que realiza la Municipalidad buscan mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad en la circulación. Este lunes 17 comenzarán tareas de cateo para la posterior excavación en calle Pirán. Al igual que el resto de las intervenciones viales de la ciudad, se ejecutan en el marco del Plan Calle a Calle, con fondos 100% paranaenses.

 

La obra forma parte del plan integral para recuperar la trama vial en distintos sectores de Paraná.

 

El programa incluye bacheo con asfalto y hormigón, construcción y reparación de cordones, cunetas con mejorado, y tareas complementarias que contemplan la resolución de pérdidas en cañerías de agua y cloaca.

 

Para avanzar con estas intervenciones, será necesaria la interrupción del tránsito en calle Coronel Pirán, entre bulevar Perette e Ituzaingó. También habrá cortes en la intersección de Ituzaingó y Pellegrini, con el objetivo de garantizar seguridad ante la modificación del recorrido de los transportes de carga que ingresan al supermercado COTO.

 

El plazo estimado de los trabajos es de aproximadamente 30 días. Se solicita a las y los vecinos circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito y señalización.

