Avanza la sincronización de semáforos sobre calle Gualeguaychú de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Continúan trabajando en la sincronización de semáforos en distintas arterias de la ciudad, con el objetivo de agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial. La intervención comenzó en calle Gualeguaychú, una de las vías más transitadas, desde la intersección con calle Alsina hasta Belgrano, pasando por Cura Álvarez, Perón, Pascual Palma e Yrigoyen.
El director del Centro de Control y Monitoreo de Semáforos, Marcelo Acosta, explicó a Elonce que "la sincronización se realiza a una velocidad promedio de 40 a 45 km/h, habilitando la denominada `onda verde´ para el carril principal, mientras que quienes se incorporen desde calles laterales deberán esperar su correspondiente semáforo en verde".
La iniciativa busca no solo agilizar la circulación de vehículos, sino también contribuir al ordenamiento urbano y reducir la combustión de gases. Además de Gualeguaychú, se están realizando tareas similares en calles Echagüe, desde Yrigoyen hasta Cinco Esquinas, y en avenida Ejército.
Acosta indicó que la selección de las arterias para sincronizar se realiza tras un relevamiento técnico que asegura la comunicación entre los controladores de semáforos, ya sea mediante cable o antenas. Entre las próximas vías a intervenir se encuentran avenida Almafuerte y calles Enrique Carbó, 25 de Mayo, Corrientes y Salta, con el objetivo de extender la red de semáforos sincronizados en toda la ciudad.
Según el funcionario, los trabajos se realizan con recursos propios del municipio y representan un esfuerzo gradual para mejorar la movilidad urbana en Paraná.