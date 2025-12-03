Asumieron las nuevas autoridades de la Comisión Vecinal 4 de Junio

REDACCIÓN ELONCE
La nueva Comisión Vecinal del Barrio 4 de Junio de Paraná asumió formalmente sus funciones en un acto realizado en una de las plazas de la jurisdicción. La ceremonia de renovación contó con la presencia de autoridades municipales, representantes del INAUBEPRO, efectivos de la Comisaría Séptima y vecinos de la zona.
Al no presentarse más que una única lista, la asunción se realizó sin necesidad de comicios. Pablo Muñoz, referente de la nueva comisión, se refirió a los desafíos y la hoja de ruta que encararán en la gestión.
"Los objetivos son los básicos que tiene todo barrio: luminarias, seguridad, salud y deporte”, señaló a Elonce. El referente explicó que existen "un montón de cosas para hacer" y que la intención es "mejorar el barrio", el cual considera que "está muy caído".
También mencionaron como prioritaria la extensión de redes de agua potable.
Área extensa
La jurisdicción de la vecinal abarca la zona comprendida por las calles Almafuerte, Circunvalación, Francia y Morath. Es un área "muy extensa con muchas casas que se están levantando recién", señaló el flamante titular de la comisión.
Muñoz destacó la urgencia de trabajar en la limpieza, el desmalezamiento y en el servicio de agua, fundamentalmente ante la cercanía de la temporada estival.
"Tenemos faltante de todo en el barrio, así que vamos a tener para trabajar bastante", expresó.
Además, detalló que el suministro de agua potable está "cortado en varios lugares", y que, además, es necesario extender las redes. También mejorar el tema eléctrico.
Reclamos
Otros miembros de la comisión coincidieron en que los vecinos manifestaron inquietudes centradas en la seguridad, la falta de obras en las calles, desagües, extensión de agua potable y líneas eléctricas.
Como acción más inmediata, la comisión planifica un operativo de limpieza y desmalezamiento, así como completar la instalación de luminarias en todo el cuadrante de la vecinal.
Respecto a las futuras actividades, los referentes vecinales informaron que, al no disponer de un salón cerrado, las reuniones con los vecinos se realizarán en la plaza donde se llevó a cabo la asunción.
Finalmente, uno de los ideales a futuro planteados por la nueva comisión es avanzar en la nomenclatura de las calles del barrio, dado que "la mayoría están numeradas” y algunas directamente sin nombre.