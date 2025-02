Asamblea Ciudadana Vecinalista se adhiere a la campaña “Remar Contracorriente”

Se desarrolló una nueva reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, como ocurre cada lunes en la sede de calle Francisco de Bueno. En ese sentido, se reafirmó su adherencia a la campaña “Remar Contracorriente”, la travesía de remeros por el río Paraná apoyada por varias asociaciones y agrupaciones en defensa del Paraná, el agua, la vida y la soberanía.

Alicia Glauser, integrante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, hizo mención a este hecho en diálogo con Elonce: “Voy a hablar de lo que estamos integrando, que es la Multisectorial Humedales, donde Remar Contracorriente comienza su movilización para el 1 de marzo para, desde Clorinda largar la remada. Son dos compañeros que van, que son ‘Cosita’ Romero y Mariano Martínez, y además todas las instituciones que estamos trabajando y apoyando, tratando de clarificar a la población de lo que significaría perder el río Paraná en manos privadas. No sería raro porque este Gobierno está entregando todo. El daño tremendo, no solo de la falta de agua que habría, sino también de la flora, la fauna y todo lo que traería esa canalización terrible que quieren hacer para dar lugar a grandes barcos que pasen y, a la vez, llevarse no solo recursos naturales, sino también económicos”.

Alicia Glauser. Foto: Elonce

Pese a la caída de la licitación de la Hidrovía la semana anterior, desde la Asamblea sostienen que “no hay ninguna garantía que se cayó porque en un Gobierno como el que tenemos mañana mismo puede entregarlo a cambio de lo que pasó con esta criptomoneda”.

El cambio de los recorridos de los colectivos urbanos

Claudio fue uno de los tantos vecinos que se acercaron a quejarse de esta modificación: “Se han reducido algunos recorridos y esto está afectando a muchos vecinos, por lo pronto, para ir a su lugar de trabajo. En el inmediato, van a comenzar las clases y ya están viendo los vecinos la necesidad de pedir que el municipio vuelva a poner los recorridos que estaban hasta diciembre porque está dificultando mucho la llegada de los chicos a las escuelas. Esto es lo que se va a ver en perspectiva desde la semana próxima. Se pide al municipio que revea esto que ha actuado durante enero y febrero porque, indudablemente, trae muchas dificultades para lo que es la circulación y poder llegar a las escuelas primarias fundamentalmente, pero también de la secundaria y la facultad”.

Claudio, integrante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista. Foto: Elonce

Además, harán un pedido de audiencia con la secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano para manifestar su disconformidad con las modificaciones de los recorridos de los colectivos “y otras inquietudes que surgen a partir de otros interrogantes sobre cómo está diseñada la licitación para lo que sería a partir del año próximo la puesta en funcionamiento con una nueva licitación y condiciones para el servicio”.

El servicio dela gua, otro tópico charlado este lunes

Esteban fue el encargado de referirse a esta problemática que afecta a varios barrios de Paraná: “En la zona oeste es algo que se viene trabajando y que los vecinos del barrio La Floresta vienen trabajando ampliamente. Ellos vinieron a traer la novedad de que mañana a las ocho de la mañana en el CIC de La Floresta va a continuar la mesa del agua, donde se van a sumar otros barrios como Mosconi nuevo y Bajada Grande para plantear la problemática que están sufriendo y tratar de ver si a partir de ahí se encuentra solución a la problemática”.

Parque Costero, otro punto de diálogo en la Asamblea

“Hay una disputa de quienes se dicen propietarios y de los vecinos que viven hace más de tres o cuatro generaciones en ese Borde Costero. Siguen teniendo situaciones de violencia, de hostigamiento. Como Asamblea, tomamos el compromiso de seguir apoyándolos para que no sigan ejerciendo la violencia que están ejerciendo sobre esos vecinos que hace más de cuatro o cinco generaciones habitan en el lugar. Estamos pensando acudir a la Defensoría del Pueblo para plantear estos nuevos avasallamientos que han sufrido y tratar con la Defensoría del Pueblo y la Justicia encontrar una salida razonable a esa situación”, agregó Esteban.

Esteban, participante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista. Foto: Elonce

Inseguridad, el problema que se reitera en los barrios de la capital entrerriana

A raíz de esta situación, la charla viró en relación a las diferentes soluciones que se han logrado: “Entendemos que debe haber un trabajo mancomunado entre la policía, el municipio y los vecinos tratando de plantear situaciones que le den más seguridad a partir de contar con iluminación, desmalezado, compromiso de la policía con recorridos adecuados y de los vecinos generando grupos donde se comuniquen ágilmente las cuestiones que se pueden presentar”.