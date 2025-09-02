Alerta por brote de listeriosis: recomendaciones y medidas de prevención

En el marco de alertas sanitarias emitidas a nivel nacional por un brote de listeriosis, se enfatiza en la importancia de adoptar medidas de prevención para minimizar el riesgo de contagio de esta enfermedad que se transmite a través de alimentos contaminados. Aún no hay casos registrados en la provincia.

Francisco Astudilla, médico infectólogo del Área de Control de Transmisibles de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, comentó que la listeriosis “es una enfermedad causada por la bacteria listeria, que crece dentro de la flora de los animales, pero además vive en el suelo”.

Francisco Astudilla, médico infectólogo.

Si bien suele darse en casos aislados, también se produce en forma de brote cuando está ligada a la inadecuada manipulación de alimentos. “Siempre que se habla de un potencial patógeno, se sospecha de listeriosis”, expresó.

Recomendaciones claves para evitar la infección

“En general, la bacteria se encuentra en alimentos específicos como lácteos incorrectamente pasteurizados o que no tienen buena cadena de frío y verduras mal lavadas o mal cocidas”, ejemplificó el especialista, haciendo énfasis en la importancia de seguir buenas prácticas alimentarias como el lavado adecuado de manos, utensilios y superficies de cocina, así como la correcta conservación de los alimentos.

La enfermedad suele manifestarse en síntomas como diarrea, náuseas, fiebre, vómito y dolor abdominal. “En particular, representa un peligro mayor en embarazadas, ya que puede provocar complicaciones graves, como un aborto involuntario”, resaltó Astudilla.

Aunque no se han registrado casos en la provincia, las autoridades instan a toda la población a estar atenta a los síntomas y tomar medidas preventivas.