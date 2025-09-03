Alejandro Pirro brindará un concierto en el Proyecto Erarte el 12 de septiembre

REDACCIÓN ELONCE
El reconocido músico y compositor Alejandro Pirro ofrecerá un recital de piano el próximo viernes 12 de septiembre a las 21 en el Proyecto Erarte, el espacio cultural recuperado en el subsuelo de la Galería Flamingo, ubicada en la esquina de Urquiza y San Martín, en Paraná.
El concierto forma parte de las propuestas artísticas que buscan darle vida a este espacio emblemático, reinaugurado para promover actividades culturales en el corazón de la capital entrerriana.
Entradas y accesibilidad
Las entradas generales tienen un valor de 10 mil pesos y pueden adquirirse en el mismo espacio cultural. La capacidad del lugar es limitada, por lo que se recomienda a los interesados adquirirlas con antelación.
El subsuelo de la Galería Flamingo fue revalorizado con el objetivo de transformarse en un punto de encuentro para las artes. Bajo el nombre de Proyecto Erarte, el sitio busca consolidarse como un espacio para conciertos, muestras y expresiones culturales de artistas locales y nacionales.
La propuesta de Alejandro Pirro
Con una trayectoria consolidada en la música contemporánea, Pirro ofrecerá un recorrido por obras propias y piezas seleccionadas que reflejan su búsqueda creativa y sensibilidad artística. La presentación promete una experiencia íntima, en contacto directo entre el intérprete y el público.
El evento se suma a la agenda cultural de septiembre, posicionando a Paraná como un punto de referencia para las artes escénicas y musicales en la región.