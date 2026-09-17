Paraná y Concepción del Uruguay recuperarán en un libro su aporte a la historia provincial y nacional

Los municipios de ambas ciudades y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader producirán un libro con investigaciones sobre el proceso de configuración de Entre Ríos durante el siglo XIX, en el marco del bicentenario de Paraná y Concepción del Uruguay.
La intendenta de Paraná, Rosario Romero; su par de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto; y el decano de la Fhaycs-Uader, Daniel Richar, firmaron un convenio para avanzar en la edición de un libro basado en las investigaciones “Dimensiones del proceso de configuración de la Entre Ríos del siglo XIX. Las dinámicas provinciales en el marco de la construcción nacional”.
En ese marco, Romero destacó la importancia de recuperar y preservar el conocimiento producido sobre la historia entrerriana y valoró especialmente la participación de la universidad pública: “Con Concepción estamos cumpliendo este año 200 años y la Facultad de Humanidades, que tiene una fuerte presencia en ambas ciudades, tiene la virtud de sostener un trabajo de investigación sobre las historias, y esos son tesoros que debemos resguardar”.
En ese sentido, sostuvo que “la publicación constituye una forma de preservar y socializar ese conocimiento. El concretar un libro significa un modo inteligente de resguardarlo, porque hoy no solamente el libro es el tradicional escrito, sino también se reflejará en contenidos digitales”.
Al respecto, destacó que Entre Ríos “es una provincia que tuvo un desarrollo muy vinculado a la construcción del federalismo, que luego se logró concretar en 1853 en la Constitución de la República Argentina, en la que tanto tuvo que ver Urquiza y en la que tanto tuvieron que ver muchos entrerrianos que sostuvieron el federalismo, un tema pendiente en la Argentina de hoy, ya que seguimos pensando el país se debe a un desarrollo federal, de todo su territorio con equilibrio y todo aporte que desde la historia nos alumbre para lograr un país más federal es valiosísimo”.
También, resaltó el vínculo entre los gobiernos locales y la universidad pública: “El trabajo de los municipios con la universidad pública es un vínculo inteligente. Nadie es dueño de los conocimientos y no los cruza con otros y no abreva en lo que producen las universidades. Me parece muy inteligente que nos apoyemos, en este caso en Humanidades, para un libro que va a ser muy útil”.
Por su parte, Lauritto destacó el lugar que ocupan ambas ciudades en la historia entrerriana y valoró que la iniciativa surgiera desde los grupos de investigación de la Fhaycs: “Estamos en un lugar icónico, emblemático, por su historia en Entre Ríos. Hay muchos lugares de los cuales sentimos orgullo entrerriano, pero este es un lugar sobresaliente de eso”.
Al respecto, recordó que tanto Paraná como Concepción del Uruguay cumplen este año dos siglos desde su reconocimiento como ciudades y vinculó esa historia con la figura de Justo José de Urquiza: “Un joven diputado que por entonces tenía 25 años, en 1826, generó la idea de las villas a ciudades. Y desde entonces este año cumplimos 200 años desde que tanto Paraná como Concepción del Uruguay se convirtieron en ciudades”.
Además, puso en valor la posibilidad de profundizar la articulación entre ambas administraciones municipales. “Con Rosario Romero es un nuevo espacio de articulación entre dos ciudades, la capital de la provincia que es Paraná y una ciudad que tiene su resguardo histórico”, expresó.
En ese marco, subrayó que “con Paraná tenemos una relación porque no solo la intendenta o en mi caso, los funcionarios que ocupan diferentes funciones del Municipio sienten eso de abrir un poco el corazón, no ser egoísta y pensar en ayudarnos”.
En tanto, el decano contó que “se rubricó un convenio para la edición de un libro, producto del trabajo que hacen los investigadores de esta facultad, tanto en la sede Paraná como en la sede Concepción del Uruguay, las dos sedes más importantes que tiene la Facultad de Humanidades y en ambas tenemos la Licenciatura y el Profesorado de Historia”.
En ese sentido, destacó la recepción que tuvo la propuesta entre los gobiernos locales: “Al llevarle la idea a ambos intendentes, hemos tenido una recepción inmediata, así que hemos trabajado en eso y prontamente se concretará la publicación”.
Una década de investigaciones
El trabajo estará dirigido por Fabián José Herrero y Griselda Pressel, quienes, además, serán los compiladores y responsables del contenido académico.
Entre los títulos provisorios que se analizan se encuentran Concepción del Uruguay y Paraná, de villas a ciudades (1826-2026) y Un bicentenario para dos ciudades. Concepción del Uruguay y Paraná (1826-2026).
La propuesta apunta a poner en diálogo la producción académica de las sedes Paraná y Concepción del Uruguay de la Fhaycs, donde se dictan las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, y al mismo tiempo fortalecer la articulación institucional entre ambas ciudades.
El libro “tiene su base en investigaciones realizadas durante los últimos diez años y, en especial, la focalización de las investigaciones de estos últimos cuatro a través de los proyectos de investigación acreditables”, precisó Pressel, quien detalló que “el equipo está conformado por integrantes tanto de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, de la sede Paraná, como también de la sede Uruguay”.
Según precisó, “el objetivo no es limitarse al proceso que llevó a la transformación de Paraná y Concepción del Uruguay en ciudades, sino reconstruir los contextos políticos, sociales e institucionales que atravesaron a Entre Ríos durante el siglo XIX”.
“Las líneas que se trataron de mirar son aquellas que van desde este bicentenario, que es el que se está conmemorando, pero también ver los contextos en los cuales se van produciendo este tipo de medidas y también las proyecciones a lo largo de ese siglo XIX hasta conformarse con la institucionalidad de las municipalidades ya en la segunda mitad del siglo”, señaló.
Además, adelantó que el libro contará con aproximadamente diez producciones y abordará diferentes dimensiones de la historia provincial: “Hay una primera producción que está pensada en cómo se fueron formando y relacionando las tres primeras villas del sur entrerriano, que son Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú, y a través de las comandancias”.
Otra investigación estará dedicada “a las comandancias y a su relación con la formación de liderazgos políticos en la provincia, que son aquellas que van a ir desplegando las posibilidades de generar líderes a través de las mismas, que luego, en muchos de los casos, terminan siendo las cabezas políticas, como va a ser en el caso de Francisco Ramírez”.
El vínculo entre Entre Ríos y la Banda Oriental también tendrá un lugar central. “Durante todas estas primeras décadas del siglo XIX se va a mirar cuáles son los contextos de relación muy fluidos que se tenían con la Banda Oriental del Uruguay”, indicó.
En ese sentido, sostuvo que existían relaciones políticas y personales entre ambas orillas, con circulación de dirigentes y refugios en distintos puntos, entre ellos Paysandú. Ese entramado, señaló, permite analizar “el tipo de relaciones, tensiones y conflictos de los líderes que se van a ir configurando”.
El volumen también abordará las primeras tensiones políticas vinculadas con la construcción de la provincia. “Están las primeras revueltas y tensiones por ser cabeza de esta nueva construcción que va a ser la provincia de Entre Ríos, con los levantamientos de López Jordán padre”, explicó Pressel.
A esto se sumarán investigaciones sobre las prácticas judiciales y los primeros sistemas carcelarios: “También va a estar presente la justicia, ver las prácticas judiciales, tanto en Paraná como en Concepción, durante ese período. Otro también es los primeros sistemas carcelarios en Entre Ríos, y otro capítulo también está dedicado al acceso a la tierra”.
El recorrido histórico tendrá como uno de sus capítulos finales la conformación de las municipalidades de Paraná y Concepción del Uruguay, proceso que permitirá retomar el eje central de la publicación: el pasaje de ambas localidades hacia su institucionalización como ciudades y su lugar dentro de la configuración provincial.