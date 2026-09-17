 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Panorama municipal
Espacio Institucional Municipalidad de Paraná

Mejoran la accesibilidad y los servicios en Puerto Viejo a través de una obra de Presupuesto Participativo

En la zona se ejecutan trabajos de integración socio-urbana. La obra es financiada con fondos del Municipio y se extenderá hasta fines de noviembre.

17 de Septiembre de 2026

En la zona se ejecutan trabajos de integración socio-urbana. La obra es financiada con fondos del Municipio y se extenderá hasta fines de noviembre.

Las tareas se concentran en el sector de las calles Estrada, Anacleto Medina y Cortada de Asturias. Se reparan las veredas, los sectores de acceso al barrio y las áreas de espera para el transporte urbano.

El proyecto corresponde al programa Presupuesto Participativo del año 2023, y busca mejorar la calidad de uso del espacio público adecuando el acceso a las diferentes áreas y sectores de permanencia, impulsando una configuración del territorio más equilibrada e inclusiva.

“Es un sector icónico de Paraná, en el que queremos intervenir y mejorar”, indicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice. En este sentido, comunicó que “se incorporará un refugio para la parada de colectivos y se renovarán diversos espacios para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Puerto Viejo”.

La obra contempla la reparación de veredas y rampas, la construcción de nuevos vados de hormigón, la colocación de barandas de seguridad en el límite del arroyo, así como la instalación de una nueva garita para el transporte público.

La intervención también incluye mejoras en los servicios, como conexiones domiciliarias de agua y cloaca, desagües y la colocación de cañerías para optimizar la distribución de agua potable.

La directora general de Presupuesto Participativo, Juliana Viola, consideró que “es una obra magnífica, donde la participación ciudadana es activa; la decisión de nuestra intendenta, Rosario Romero, es llevar adelante obras que integran y embellecen la ciudad, promoviendo espacios públicos accesibles e inclusivos para toda la comunidad”.

Avanza la obra para mejorar a través de Presupuesto Participativo, la accesibilidad en Puerto Viejo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso