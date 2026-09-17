Mejoran la accesibilidad y los servicios en Puerto Viejo a través de una obra de Presupuesto Participativo

En la zona se ejecutan trabajos de integración socio-urbana. La obra es financiada con fondos del Municipio y se extenderá hasta fines de noviembre.
Las tareas se concentran en el sector de las calles Estrada, Anacleto Medina y Cortada de Asturias. Se reparan las veredas, los sectores de acceso al barrio y las áreas de espera para el transporte urbano.
El proyecto corresponde al programa Presupuesto Participativo del año 2023, y busca mejorar la calidad de uso del espacio público adecuando el acceso a las diferentes áreas y sectores de permanencia, impulsando una configuración del territorio más equilibrada e inclusiva.
“Es un sector icónico de Paraná, en el que queremos intervenir y mejorar”, indicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice. En este sentido, comunicó que “se incorporará un refugio para la parada de colectivos y se renovarán diversos espacios para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Puerto Viejo”.
La obra contempla la reparación de veredas y rampas, la construcción de nuevos vados de hormigón, la colocación de barandas de seguridad en el límite del arroyo, así como la instalación de una nueva garita para el transporte público.
La intervención también incluye mejoras en los servicios, como conexiones domiciliarias de agua y cloaca, desagües y la colocación de cañerías para optimizar la distribución de agua potable.
La directora general de Presupuesto Participativo, Juliana Viola, consideró que “es una obra magnífica, donde la participación ciudadana es activa; la decisión de nuestra intendenta, Rosario Romero, es llevar adelante obras que integran y embellecen la ciudad, promoviendo espacios públicos accesibles e inclusivos para toda la comunidad”.