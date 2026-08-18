Mauricio Dayub fue protagonista de una nueva jornada de la Feria del Libro en Paraná

El reconocido actor paranaense participó de un conversatorio en la Sala Mayo, donde presentó El amateur y compartió con el público aspectos de su trayectoria, su vínculo con la escritura y los mensajes que atraviesan su obra. Desde la Municipalidad destacaron la importante convocatoria de la feria.
La Feria del Libro de Paraná transitó este domingo una nueva jornada con una amplia agenda de actividades, propuestas culturales y encuentros con escritores, artistas y referentes de la literatura. En la Sala Mayo tuvo lugar uno de los momentos destacados de la jornada con la participación del reconocido actor paranaense Mauricio Dayub, quien formó parte de un conversatorio y presentó aspectos vinculados con El amateur, una de las obras que marcó su trayectoria.
El encuentro contó con una importante presencia de público, que acompañó con entusiasmo la propuesta y tuvo la posibilidad de escuchar al artista nacido en Paraná hablar sobre su recorrido profesional, el proceso creativo y las experiencias personales que atraviesan sus trabajos.
Luego de la presentación, Dayub se mostró muy agradecido por la recepción que tuvo en su ciudad natal y destacó especialmente el vínculo generado con los espectadores.
“Fue muy amorosa, muy cariñosa, excesivamente afectuosa. Ha sido hermoso para mí, muy placentero. Los espectadores estuvieron muy interesados y con mucho cariño. Estoy muy contento”, expresó el actor.
Durante el conversatorio también se abordó su relación con la escritura y el proceso de construcción de sus obras. Dayub explicó que ese camino implicó descubrir una capacidad que inicialmente no reconocía en sí mismo: la posibilidad de plasmar mediante palabras experiencias, pensamientos y parte de su propia historia.
En ese sentido, el artista reconoció que la escritura se convirtió en una herramienta más dentro de su universo creativo y en una manera de profundizar en algunos de los temas que también aparecen reflejados en sus trabajos teatrales.
La charla permitió, además, recorrer distintos aspectos de El amateur y El equilibrista, obras que mantienen una fuerte conexión con sus orígenes, su familia, Paraná y las experiencias que marcaron su vida. Esa dimensión personal fue uno de los aspectos que más destacó el público durante el encuentro.
Dayub también se refirió a la manera en que vive actualmente sus presentaciones y el contacto con los espectadores. Lejos de considerar cada función desde el temor o la presión, aseguró que transita esos momentos fundamentalmente desde el agradecimiento.
“Entonces, no lo vivo con estrés, ni con pánico escénico, ni con temor, sino que lo vivo lleno de agradecimiento”, sostuvo.
Halle destacó el mensaje de la obra
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, también participó de la jornada y valoró especialmente la presentación de Dayub.
“Fue un día fantástico, una presentación muy buena de Mauricio Dayub”, señaló, al tiempo que destacó las condiciones que acompañaron el desarrollo de la feria y la convocatoria de público.
Halle puso el foco particularmente en uno de los mensajes que atraviesan la obra y que, según consideró, resulta especialmente importante para transmitir a las nuevas generaciones.
“Hay que vivir y jugar, y hay que ganar con una jugada de lujo”, recordó sobre uno de los conceptos presentes en la propuesta de Dayub.
Para el funcionario, esa frase resume una enseñanza que trasciende el escenario y puede ser trasladada a la vida cotidiana.
“Me parece que es un mensaje para transmitir a todos nuestros chicos, a nuestros jóvenes: vivir de esa manera, de una manera comprometida con el juego, con la vida, pero también comprometida con la felicidad, con la alegría de jugar y de vivir”, reflexionó.
Halle remarcó además que la producción artística de Dayub se encuentra atravesada por una fuerte referencia a sus raíces.
“Los mensajes que deja son muy fuertes, tienen mucha reminiscencia a los orígenes, a su familia, a su lugar, a su vida, al sacrificio que hay que hacer para llegar a donde llegó y a donde está transitando todavía”, manifestó.
En ese sentido, consideró que esos elementos permiten que las obras tengan una llegada especial al público, al combinar una historia personal con mensajes que pueden ser reconocidos por personas de distintas generaciones.
Una feria con fuerte convocatoria
Más allá de la presentación de Dayub, desde el Municipio destacaron el movimiento general registrado durante la tercera jornada de la Feria del Libro.
Halle señaló que se observó una importante cantidad de personas en los distintos espacios, con salas llenas y familias recorriendo los stands, las propuestas gastronómicas y las diferentes actividades programadas.
“Se ven los salones llenos. Es importante recorrer y escuchar la palabra de las librerías y las editoriales, para ver cómo les está yendo”, explicó.
El funcionario adelantó además que, una vez finalizada la feria, se realizará un análisis económico para conocer el impacto que tuvo el evento en las librerías y editoriales participantes.
“Al final de la feria vamos a tener un análisis económico de cómo les ha ido a las editoriales, qué se ha vendido y cómo les ha ido. Vamos a tener números concretos de cómo ha salido la feria”, indicó.
Mientras tanto, la percepción de las autoridades municipales es positiva a partir de la cantidad de visitantes que recorren diariamente el predio.
“Por lo que veo, hay muchísima gente. Se disfruta el patio de comida, se disfrutan los puestos, se ve mucha gente comprando libros con bolsitas”, describió Halle.
Para el jefe de Gabinete, la presencia de familias y el movimiento comercial constituyen una señal clara del acompañamiento que la ciudad le está dando nuevamente a la propuesta.
“Eso ya da la pauta de que hay mucha gente, se ve mucha familia. Eso da la pauta de que para Paraná es un éxito nuevamente y estamos muy contentos por eso”, afirmó.
Una propuesta que se sostiene en el tiempo
Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó que el desarrollo de la Feria del Libro es el resultado de un trabajo colectivo que se sostiene a lo largo de los años.
“La feria del libro estuvo en conversatorios, en un montón de lados, y contó con la presencia de Mauricio Dayub”, señaló al analizar la jornada.
Clavenzani remarcó que la continuidad de este tipo de propuestas culturales requiere de un trabajo sostenido y de una construcción que excede a una sola gestión municipal.
“La feria es un trabajo en equipo, como dice nuestra intendenta. Se sostuvo a través del tiempo, a través de distintas gestiones”, explicó.
En esa línea, recordó las palabras de la intendenta Rosario Romero durante la presentación de la feria, cuando puso el acento en la necesidad de preservar y fortalecer aquellas iniciativas culturales que ya forman parte de la identidad de la ciudad.
“Ayer Rosario, cuando hizo la presentación, lo dejó en claro: no son cuestiones fundacionales, hay que sostenerlas”, afirmó Clavenzani.
La tercera jornada volvió así a combinar literatura, teatro, cultura y encuentro ciudadano, con una programación que convocó a numerosos vecinos y visitantes. La presencia de Mauricio Dayub, uno de los artistas paranaenses con mayor reconocimiento a nivel nacional, le dio además un carácter especial a una jornada en la que el público pudo acercarse a su historia, sus obras y los valores que atraviesan su trayectoria.
Con salas colmadas, familias recorriendo los distintos espacios y una importante participación en las actividades, la Feria del Libro continúa consolidándose como uno de los acontecimientos culturales destacados de Paraná.