Llega Arte Joven al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Durante la temporada de verano, la ciudad suma una propuesta cultural destinada a las juventudes. El jueves 8 de enero se realizará la primera edición de Arte Joven en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con entrada libre para todo público, desde las 19 horas.

6 de Enero de 2026

Durante la temporada de verano, la ciudad suma una propuesta cultural destinada a las juventudes. El jueves 8 de enero se realizará la primera edición de Arte Joven en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con entrada libre para todo público, desde las 19 horas.

La jornada contará con la presentación en vivo de los artistas locales Soraya, Tabula Rasa, Insistentes y Trébol, además de una feria de emprendedores jóvenes y un patio gastronómico, generando un espacio de encuentro que combina música, arte y producción local.

Arte joven es una iniciativa organizada por la Municipalidad de Paraná, con la participación de la Dirección General de Juventudes y las Subsecretarías de Cultura y Producción. El objetivo principal es promover la creatividad y la cultura joven e impulsar el desarrollo de emprendimientos locales.

