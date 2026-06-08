La Municipalidad profundiza el plan de saneamiento y recuperación vial

Lo lleva adelante con nuevas intervenciones destinadas a mejorar la seguridad vial y la calidad de los servicios. En ese marco, se abrieron los sobres de la licitación pública para ejecutar la obra “Saneamiento Profundo de la Trama Vial – Etapa II”, para la cual se presentaron cuatro oferentes.
La iniciativa da continuidad a los trabajos ejecutados durante el último año en distintos sectores de la ciudad, orientados a resolver problemas estructurales en calles afectadas por hundimientos, roturas o descalces, originados por las intervenciones que se realizan vinculadas a redes de agua y cloacas.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, destacó que la obra permitirá seguir avanzando en la recuperación integral de la infraestructura urbana. “Esta licitación nos permite continuar con la recomposición de las redes de agua y cloacas y las reparaciones complementarias en la trama vial, ya que una parte importante del mantenimiento de las calles está vinculada a las intervenciones necesarias sobre las cañerías”, explicó.
Los trabajos contemplan el reemplazo de bases deterioradas, tareas de bacheo, reconstrucción de pavimentos de asfalto y hormigón, y la ejecución de obras sobre cañerías de agua y cloacas que presenten inconvenientes o requieran intervenciones preventivas.
“La intendenta Rosario Romero ha definido como prioridad este tipo de obras porque permiten atender de manera simultánea dos aspectos fundamentales para la ciudad: garantizar el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios y recuperar las condiciones de circulación en las calles”, agregó Loréfice.
La obra tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos y forma parte del plan integral que lleva adelante el Municipio para mejorar la infraestructura vial y optimizar los servicios públicos en los distintos barrios de Paraná.