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El quirófano móvil de Salud Animal del Municipio estará esta semana en dos puntos de la ciudad

El Municipio recorre los barrios con castraciones, desparasitaciones y vacunación antirrábica gratuitas para perros y gatos. Esta semana estará en la vecinal Las Américas y en el barrio Predolini. Se prioriza a los vecinos del barrio y a los ciudadanos que hayan sacado turno a través de Mi Paraná.

8 de Junio de 2026

El Municipio recorre los barrios con castraciones, desparasitaciones y vacunación antirrábica gratuitas para perros y gatos. Esta semana estará en la vecinal Las Américas y en el barrio Predolini. Se prioriza a los vecinos del barrio y a los ciudadanos que hayan sacado turno a través de Mi Paraná.

Los días 8 y 9, el quirófano móvil tendrá presencia en dos puntos de la ciudad. La Vecinal Las Américas, ubicada en Artigas 2933, y el Polideportivo Piérola, entre las calles Larralde y 1546, recibirán a los vecinos y sus mascotas durante esas jornadas.

En tanto, del 10 al 12, el operativo se trasladará al barrio Predolini, con sede en Castañeda 1033, donde los profesionales de la Dirección de Salud y Bienestar Animal llevarán adelante las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos preventivos.

De esta manera, la Municipalidad de Paraná continúa con los operativos barriales de Salud Animal, acercando el quirófano móvil a distintos puntos de la ciudad para brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos. Los servicios incluyen castraciones, desparasitaciones y vacunación antirrábica, y la atención se realiza por orden de llegada, sin necesidad de turno previo.

"Estos operativos son una oportunidad para que los vecinos accedan a servicios de castración de manera gratuita, contribuyendo así a la salud de las mascotas y al bienestar de la comunidad", destacó la secretaria de Salud, Claudia Enrique.

La castración ayuda a prevenir gestaciones no deseadas y patologías del aparato reproductivo, y contribuye al control ético de la sobrepoblación de animales de compañía en la ciudad.

 

Requisitos para concurrir

Los animales deben presentarse con un ayuno mínimo de 8 horas, tanto de agua como de alimentos. El responsable del animal deberá concurrir con una manta o sábana para cubrirlo luego de la intervención, y llevar una hoja de afeitar. Los perros deben asistir con correa y, en caso de ser agresivos, con bozal; los gatos deben ser trasladados dentro de un bolso, mochila, canasta o bolsa de arpillera. Se solicita que la persona responsable sea mayor de edad y asista con DNI.

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