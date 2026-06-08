Controles y entrega de anteojos en Paraná: "Solo se atiende con turno"

Según informó, este año Paraná contará con tres jornadas de atención. El operativo se llevará adelante el próximo 15 de junio en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de La Floresta y continuará los días 16 y 17 de junio en el CIC Este.
La Municipalidad de Paraná confirmó la realización de una nueva edición del operativo “Ver para Ser Libres”, una iniciativa destinada a realizar controles oftalmológicos y entregar anteojos gratuitos a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.
La secretaria de Salud municipal, Claudia Enríquez, brindó a Elonce detalles sobre el dispositivo que se desarrollará durante tres jornadas en distintos puntos de la ciudad. “Son controles oftalmológicos y confección de lentes en el día para niños y adolescentes”, explicó la funcionaria.
Según informó, este año Paraná contará con tres jornadas de atención. El operativo se llevará adelante el próximo 15 de junio en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de La Floresta y continuará los días 16 y 17 de junio en el CIC Este.
“Este año nos han asignado tres días. El 15 es feriado, pero lo vamos a trabajar. El camión y los dos dispositivos van a estar en el CIC de La Floresta y el 16 y 17 en el CIC Este”, señaló.
Atención con turno previo
Desde el área de Salud remarcaron que la atención se realizará exclusivamente con turno asignado y que la mayoría de los cupos ya fueron otorgados. “Pasamos un número para que se pida turno, pero tendríamos los turnos completos. Si la gente quiere seguir mandando mensajes, que mande solicitando turno, pero les pedimos que no vayan si no tienen el turno asignado porque se va a trabajar por turno”, aclaró Enríquez.
El programa está destinado exclusivamente a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. Además, quienes ya cuenten con una indicación médica previa deberán presentarla al momento de la consulta. “Si tiene una receta de lentes, que vaya con la receta de lentes”, recomendó.
Enríquez destacó que se trata de una política impulsada por organismos nacionales y provinciales con ejecución local. “Es un operativo que viene desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación y gestionado por el Ministerio de Desarrollo de la provincia, pero ejecutado por los municipios”, explicó.
Los turnos se asignan con horarios específicos para evitar largas esperas y garantizar una mejor organización de la atención. “Estamos tratando de ir dando turnos por horario, para que la gente no esté desde las 9 de la mañana hasta el horario que le corresponde”, señaló.
El dispositivo funcionará aproximadamente entre las 9 y las 16 o 17 horas, dependiendo de la demanda de atención.
Respecto a las condiciones climáticas, la secretaria de Salud aclaró que las actividades no se suspenderán por lluvia. “No tiene por qué suspenderse porque se usa el CIC como consultorio. La gente puede esperar adentro y puede atenderse adentro o en el colectivo”, afirmó.
Los interesados pueden solicitar turnos enviando un mensaje al número 3435140013, de 7 a 13 horas.
El operativo estará el 15 de junio en el CIC La Floresta, ubicado en calle Burmeister, mientras que los días 16 y 17 atenderá en el CIC Este, en la zona de calles Fermín Garay y Roque Sáenz Peña.
Desde la organización reiteraron que solamente serán atendidas las personas que cuenten con turno previamente confirmado, por lo que recomendaron no acercarse a los centros de atención sin la correspondiente asignación. Elonce.com