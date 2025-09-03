 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La Municipalidad de Paraná garantiza gas envasado gratuito a comedores y merenderos comunitarios

La Subsecretaría de Desarrollo Humano lleva adelante un plan estratégico que permite que 90 comedores y 150 merenderos comunitarios accedan de manera gratuita al gas envasado. El objetivo es garantizar condiciones dignas y seguras para sostener las actividades alimentarias que realizan a diario.

3 de Septiembre de 2025

La iniciativa alcanza a todos los espacios empadronados y acompañados por el municipio, en el marco de una política integral que reconoce el rol esencial que cumplen en los barrios. A partir de relevamientos realizados por los equipos territoriales y de visitas periódicas, se identificó que más de la mitad de estos lugares cocinaba a leña, lo que dificulta las tareas cotidianas y representaba riesgos para la salud y la seguridad.

El acceso al gas envasado significa una mejora sustancial en la calidad de vida de quienes sostienen estos espacios comunitarios. Brinda comodidad, mejores condiciones de higiene, agiliza los tiempos de preparación de los alimentos y permite desarrollar la tarea de forma más segura. Pero, sobre todo, dignificar la labor diaria de cientos de personas que, con esfuerzo y compromiso, garantizan un plato de comida caliente a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad.

Esta es la segunda vez que se renueva el programa, lo que reafirma el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de las redes comunitarias que alimentan, cuidan y sostienen la vida en los territorios.

