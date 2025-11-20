El Municipio formó a emprendedores en técnicas de gestión

Concluyó el Ciclo Intensivo de Formación en Técnicas de Gestión, orientado a emprendedores locales para el armado de flujo de fondos. La capacitación fue organizada por el Consejo de Promoción del Empleo y Emprendedurismo (Copromem) y se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas de la Uner.
“El ciclo estuvo dirigido tanto a quienes ya participaron de alguna convocatoria como a quienes buscan hacerlo. Apuntamos a brindar herramientas concretas en flujo de fondos, plan de negocios, comercialización y un taller integrador final”, expresó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.
En total, 34 participantes completaron al menos tres de los cuatro encuentros, por lo que recibirán una certificación conjunta emitida por la Municipalidad y la Facultad de Ciencias Económicas. Esta línea de trabajo se enmarca en uno de los ejes de la gestión de la intendenta Rosario Romero, que impulsa la capacitación como herramienta de fortalecimiento para emprendedores y emprendedoras de la ciudad.
Bustamante indicó que esta fue la primera cohorte del ciclo y que existe una alta demanda para próximas ediciones. “Los cursos son gratuitos, están a cargo de personal altamente calificado y cuentan con el apoyo de instituciones como la Facultad de Ciencias Económicas y entidades financieras como Sidecreer”, destacó.
El éxito de esta instancia de formación representa un avance en la consolidación del ecosistema emprendedor local, y se anticipa que pronto se anunciarán nuevas propuestas y convocatorias.