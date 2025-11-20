El Club Tech cerró su primera edición con más de 250 egresados

La propuesta de educación no formal, gestada desde la Municipalidad, tuvo un balance altamente positivo. Las infancias y juventudes participaron durante ocho meses de un trayecto formativo que les permitió apropiarse de experiencias de programación, pensamiento computacional y robótica.
El Club Tech, con sede en el Distrito del Conocimiento -ubicado en calle Raúl Patricio Solanas, entre Juan Ambrosetti y Carlos Darwin- se constituyó como una política de compromiso con la innovación educativa y la inclusión digital.
Es un espacio gratuito brindado por la Municipalidad destinado a niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años. Infancias y juventudes de la ciudad se sumergen, cada semana, en dinámicas y juegos para experimentar con la tecnología, aprender habilidades del siglo XXI, y sobre todo, trabajar en equipo.
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, participó de la jornada de cierre y reflexionó sobre el proceso formativo: “Aprendieron herramientas para manejar mejor la tecnología. Una de las características de los seres humanos es la utilización de la tecnología para mejorar y progresar en la vida”, dijo. “Estamos enseñando herramientas digitales, pensamiento computacional, programación e inteligencia artificial, todas cosas que suenan muy sofisticadas, pero que las usamos todos los días. Es importante el acompañamiento de las universidades, porque le dan el contenido académico”, expresó.
Desde la misma perspectiva, el coordinador de Innovación Pública y Transformación Digital del Municipio, Emanuel Orzuza, manifestó: “Hay que agradecer a las familias porque es un proceso de 8 meses de trayecto formativo, de vínculo con los profesores y el plantel del Distrito del Conocimiento. Los chicos encontraron un hermoso grupo donde desarrollarse en la primera iniciativa de un gobierno local en Paraná para llevar adelante este proceso”.
“Es una experiencia única y gratificante para quienes pudimos acompañar todo este proceso. En cada una de las propuestas pedagógicas que se fueron desarrollando, de acuerdo a los grupos y las edades de los chicos y chicas, significa acompañar su pensamiento lógico”, destacó la coordinadora del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay.
Generación “tech”
Pedro Romero, alumno del Club Tech, valoró la experiencia en el taller. “Fue lindo, aprendimos a programar varias cosas: juegos, diferentes programas, saber acerca de la gravedad. Me sorprendieron varias cosas”, repasó.
“Empecé por curiosidad y la verdad fue algo completamente nuevo. Me gustó aprender bastantes cosas”, resaltó Luciano Balcar, tallerista de Club Tech.
Participaron de la actividad la concejal Ana Ruberto y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Sebastián Pérez.