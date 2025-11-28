 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Panorama municipal
Espacio Institucional Municipalidad de Paraná

Dengue: La Municipalidad realiza bloqueos preventivos

En el marco del programa municipal de abordaje, monitoreo y prevención del dengue, se llevaron a cabos procedimientos preventivos en zonas de calles Churruarín y Ayacucho y el club Paracao. Instan a la población a evitar acumular agua en recipientes y descacharrizar debidamente.

28 de Noviembre de 2025

En el marco del programa municipal de abordaje, monitoreo y prevención del dengue, se llevaron a cabos procedimientos preventivos en zonas de calles Churruarín y Ayacucho y el club Paracao. Instan a la población a evitar acumular agua en recipientes y descacharrizar debidamente.

La secretaria de Salud, Claudia Enrique, destacó que en ambas zonas “se realizaron los respectivos bloqueos preventivamente por casos sospechosos y de esta manera evitamos, en caso de confirmarse, la propagación de la enfermedad”.

La funcionaria destacó el monitoreo por ovitrampas que implementó el municipio hace unos meses. “Por medio de las ovitrampas detectamos altos índices de mosquitos en una de las zonas. Basándonos en los datos que nos aportan, seguiremos trabajando con las distintas dependencias municipales para garantizar la limpieza de la zona”, detalló.

Desde la Municipalidad se insta a la comunidad mantener limpio sus espacios, evitar tener elementos que junten agua y que respeten los días establecidos para la descacharrización.

Dengue: La Municipalidad realiza bloqueos preventivos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso